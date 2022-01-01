Сварочные электроды ОК 76.18.2,5*300мм 1/4 VP Esab
Арт. 720860125
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Швеция
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Марка электрода
|OK 76.18
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Свариваемый материал
|сталь, углеродистая сталь
- Электрод ОК 76.18 2,5 мм предназначен для сварки хромистых теплоустойчивых сталей типа ХМ с высоким сопротивлением ползучести. Стабильное горение дуги с минимальным разбрызгиванием. Электрод, предназначенный для сварки теплообменных панелей, толстостенных сосудов давления, ректификационных колонн, каталитических реакторов и т.п.
Пренимущества
- Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6
- Режимы прокалки: 330-370°С, 2 часа