Сварочные электроды ОК 76.18.2,5*300мм 1/4 VP Esab

Пренимущества

Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6

Режимы прокалки: 330-370°С, 2 часа

Электрод ОК 76.18 2,5 мм предназначен для сварки хромистых теплоустойчивых сталей типа ХМ с высоким сопротивлением ползучести. Стабильное горение дуги с минимальным разбрызгиванием. Электрод, предназначенный для сварки теплообменных панелей, толстостенных сосудов давления, ректификационных колонн, каталитических реакторов и т.п.