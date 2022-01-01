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Сварочные электроды ОК 76.18.2,5*300мм 1/4 VP Esab
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Электроды
    Сварочные электроды ОК 76.18.2,5*300мм 1/4 VP Esab
    Арт. 720860125
    Сварочные электроды ОК 76.18.2,5*300мм 1/4 VP Esab

      Сварочные электроды ОК 76.18.2,5*300мм 1/4 VP Esab

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 720860125

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Швеция
      Марка электрода
      		OK 76.18
      Свариваемый материал
      		сталь, углеродистая сталь
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрод ОК 76.18 2,5 мм предназначен для сварки хромистых теплоустойчивых сталей типа ХМ с высоким сопротивлением ползучести. Стабильное горение дуги с минимальным разбрызгиванием. Электрод, предназначенный для сварки теплообменных панелей, толстостенных сосудов давления, ректификационных колонн, каталитических реакторов и т.п.

        Пренимущества

        • Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6
        • Режимы прокалки: 330-370°С, 2 часа