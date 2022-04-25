8-лопастной диск Caiman Octagon 0332С (255x25 мм)

Преимущества:

Благодаря своей конструкции, они совсем не требуют заточки, и при этом служат в 4 раза дольше обычных стальных 8-лопастных дисков.

Диск состоит из 8 широких лопастей, каждая из которых имеет по 5 зубцов. Во время работы со срезаемым материалом контактирует крайний зубец, затем, после его износа, следующий, и так далее до полного износа диска.

Материал, из которого изготавливается диск – это высокоуглеродистая японская сталь SK-5, которая проверена временем и применяется многими мировыми производителями при производстве различного инструмента, где важно получить не только прочные, но и стойкие к затуплению изделия.

Диск 8-лопастной диск Caiman Octagon 255/25,4/1,40 - японский стальной диск для бензокос, предназначенный для срезания любой травы и мелкой поросли.