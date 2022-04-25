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8-лопастной диск Caiman Octagon 0332С (255x25 мм)
5.0
2
Найти аналог
Диски для триммеров
    8-лопастной диск Caiman Octagon 0332С (255x25 мм)
    Арт. 9010202424
    5.0
    2
    8-лопастной диск Caiman Octagon 0332С (255x25 мм)

      8-лопастной диск Caiman Octagon 0332С (255x25 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9010202424
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Тип аксессуара
      		диск для триммера
      Внешний диаметр, мм
      		255
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск 8-лопастной диск Caiman Octagon 255/25,4/1,40 - японский стальной диск для бензокос, предназначенный для срезания любой травы и мелкой поросли.

        Преимущества:

        • Благодаря своей конструкции, они совсем не требуют заточки, и при этом служат в 4 раза дольше обычных стальных 8-лопастных дисков.
        • Диск состоит из 8 широких лопастей, каждая из которых имеет по 5 зубцов. Во время работы со срезаемым материалом контактирует крайний зубец, затем, после его износа, следующий, и так далее до полного износа диска.
        • Материал, из которого изготавливается диск – это высокоуглеродистая японская сталь SK-5, которая проверена временем и применяется многими мировыми производителями при производстве различного инструмента, где важно получить не только прочные, но и стойкие к затуплению изделия.