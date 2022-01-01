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Тройник Archimedes 90920
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Фитинги для шлангов и систем полива
    Тройник Archimedes 90920
    Арт. X19031816
    Тройник Archimedes 90920

      Тройник Archimedes 90920

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031816

      Характеристики

      Производитель
      		Archimedes
      Наличие резьбы
      		Нет
      Материал
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы