Электрододержатель Esab 0369849880, 400 А

Надежная фиксация

Сила подводимого сварочного тока — 400 А

Электрододержатель 400 (400 А) ESAB предназначен для надежной фиксации, удержания электрода и подвода к нему сварочного тока во время MMA-сварки. Электроведущие части надежно изолированы от случайного прикосновения. Сила подводимого сварочного тока — 400 А. Оснастка имеет два отверстия на 45 и 90для сварки в разных положениях.Преимущества