Электрододержатель Esab 0369849880, 400 А
Арт. Х15452
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Тип
|винтовой
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Тип разъема
|нет
- Электрододержатель 400 (400 А) ESAB предназначен для надежной фиксации, удержания электрода и подвода к нему сварочного тока во время MMA-сварки. Электроведущие части надежно изолированы от случайного прикосновения. Сила подводимого сварочного тока — 400 А. Оснастка имеет два отверстия на 45 и 90о для сварки в разных положениях.
Преимущества
- Надежная фиксация
- Сила подводимого сварочного тока — 400 А