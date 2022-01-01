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Электрододержатель Esab 0369849880, 400 А
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Электрододержатели
    Электрододержатель Esab 0369849880, 400 А
    Арт. Х15452
    Электрододержатель Esab 0369849880, 400 А

      Электрододержатель Esab 0369849880, 400 А

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х15452

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип
      		винтовой
      Тип разъема
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрододержатель 400 (400 А) ESAB предназначен для надежной фиксации, удержания электрода и подвода к нему сварочного тока во время MMA-сварки. Электроведущие части надежно изолированы от случайного прикосновения. Сила подводимого сварочного тока — 400 А. Оснастка имеет два отверстия на 45 и 90о для сварки в разных положениях.
        Преимущества
        • Надежная фиксация
        • Сила подводимого сварочного тока — 400 А