Тепловентилятор AC Electric AFH/S-151
Арт. О00000010346
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Таиланд
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Макс. мощность, Вт
|1500
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Функция поворота
|Нет
- AC ELECTRIC AFH/S-151 – тепловентилятор с мощностью 1500 Вт. Подходит для обогрева комнаты площадью до 15 кв.м. Будет полезен в квартире, частном доме, на даче, в гараже и в других помещениях.
Преимущества
- Два режима обогрева: на полной или половинной мощности. Можно быстро прогреть комнату, а потом уменьшить мощность, чтобы электричество расходовалось экономно
- Режим вентилятора работает без нагрева. Прибор будет полезен даже летом
- С управлением легко разобраться. Выбрать режим или выключить вентилятор можно с помощью одного кругового регулятора
- Индикатор горит, пока прибор включен. Вы не забудете выключить его перед уходом
- Тепловентилятор устанавливается на пол или стол. Не перевернётся, благодаря устойчивому основанию
- Нагревательный элемент закрыт решёткой. Она защищает от ожогов и возгораний
- Датчик сработает при перегреве. Выключит тепловентилятор и не допустит пожара
- Степень защиты – IP54. Прибору не навредит пыль и брызги воды
- Вес – 800 г. AC ELECTRIC AFH/S-151 легко переносить между комнатами или брать с собой на дачу