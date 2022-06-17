Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Тепловентилятор AC Electric AFH/S-151
5.0
2
Найти аналог
Тепловентиляторы
    Тепловентилятор AC Electric AFH/S-151
    Арт. О00000010346
    5.0
    2
    Тепловентилятор AC Electric AFH/S-151
    Тепловентилятор AC Electric AFH/S-151
    Тепловентилятор AC Electric AFH/S-151
    Тепловентилятор AC Electric AFH/S-151
    Тепловентилятор AC Electric AFH/S-151
    Тепловентилятор AC Electric AFH/S-151
      Тепловентилятор AC Electric AFH/S-151
      Тепловентилятор AC Electric AFH/S-151
      Тепловентилятор AC Electric AFH/S-151
      Тепловентилятор AC Electric AFH/S-151
      Тепловентилятор AC Electric AFH/S-151
      Тепловентилятор AC Electric AFH/S-151

      Тепловентилятор AC Electric AFH/S-151

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000010346
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		AC Electric
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Таиланд
      Макс. мощность, Вт
      		1500
      Функция поворота
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • AC ELECTRIC AFH/S-151 – тепловентилятор с мощностью 1500 Вт. Подходит для обогрева комнаты площадью до 15 кв.м. Будет полезен в квартире, частном доме, на даче, в гараже и в других помещениях.

        Преимущества

        • Два режима обогрева: на полной или половинной мощности. Можно быстро прогреть комнату, а потом уменьшить мощность, чтобы электричество расходовалось экономно
        • Режим вентилятора работает без нагрева. Прибор будет полезен даже летом
        • С управлением легко разобраться. Выбрать режим или выключить вентилятор можно с помощью одного кругового регулятора
        • Индикатор горит, пока прибор включен. Вы не забудете выключить его перед уходом
        • Тепловентилятор устанавливается на пол или стол. Не перевернётся, благодаря устойчивому основанию
        • Нагревательный элемент закрыт решёткой. Она защищает от ожогов и возгораний
        • Датчик сработает при перегреве. Выключит тепловентилятор и не допустит пожара
        • Степень защиты – IP54. Прибору не навредит пыль и брызги воды
        • Вес – 800 г. AC ELECTRIC AFH/S-151 легко переносить между комнатами или брать с собой на дачу