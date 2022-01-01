Автошампунь для бесконтактной мойки AVS Active Foam Basic PF-20 (1:2) 5.3 кг - низкощелочное концентрированное средство для бесконтактной мойки автомобильного транспорта. Удаляет дорожную пыль, масло, грязь, следы насекомых. Легко смывается водой и не обладает выраженным запахом. Безопасен для пластика, резины и сплавов цветных металлов. Содержит ингибитор коррозии. Не оставляет разводов. Идеально подходит для мытья автотранспорта в теплое время года.