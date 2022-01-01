Автошампунь для бесконтактной мойки AVS Active Foam Extra PF-60 (1:6-9) 5.8 кг
Арт. О00000040669
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|бесконтактная химия
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Материал упаковки
|пластик
- Автошампунь для бесконтактной мойки AVS Active Foam Extra PF-60 (1:6-9) 5.8 кг - обладает высоким пенообразованием и сильным чистящим эффектом при сильных и стойких загрязнениях. Содержит ингибитор коррозии. Безопасен для пластика, резины и сплавов цветных металлов. Легко смывается водой и не обладает выраженным запахом. Не оставляет разводов. Возможно использование в системах «дозатрон».