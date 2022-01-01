Автошампунь для бесконтактной мойки AVS Active Foam Extra PF-60 (1:6-9) 5.8 кг - обладает высоким пенообразованием и сильным чистящим эффектом при сильных и стойких загрязнениях. Содержит ингибитор коррозии. Безопасен для пластика, резины и сплавов цветных металлов. Легко смывается водой и не обладает выраженным запахом. Не оставляет разводов. Возможно использование в системах «дозатрон».

