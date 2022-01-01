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Автошампунь для бесконтактной мойки AVS Active Foam Huge PF-75 (1:5-9) 1 л
320 ₽
Автошампуни
    Автошампунь для бесконтактной мойки AVS Active Foam Huge PF-75 (1:5-9) 1 л
    Арт. О00000040670
    Автошампунь для бесконтактной мойки AVS Active Foam Huge PF-75 (1:5-9) 1 л

      Автошампунь для бесконтактной мойки AVS Active Foam Huge PF-75 (1:5-9) 1 л

      320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000040670

      Характеристики

      Производитель
      		AVS
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		бесконтактная химия
      Объем, л
      		1
      Все характеристики
      320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Автошампунь для бесконтактной мойки AVS Active Foam Huge PF-75 (1:5-9) 1 л - высококонцентрированное средство для профессиональной бесконтактной мойки легкового и грузового автотранспорта. Благодаря повышенной моющей способности, средство быстро и эффективно удаляет самые сильные и сложные загрязнения: солевые, органические, неорганические отложения, маслянистые подтеки. Создает стойкую обильную пену, которая легко смывается водой и не оставляет разводов. Благодаря рецептуре автошампунь не теряет своих чистящих свойств даже в воде с высоким содержанием солей. Содержит ингибитор коррозии. Возможно использование в системах «дозатрон».