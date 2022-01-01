Автошампунь для бесконтактной мойки AVS Active Foam Huge PF-75 (1:5-9) 1 л - высококонцентрированное средство для профессиональной бесконтактной мойки легкового и грузового автотранспорта. Благодаря повышенной моющей способности, средство быстро и эффективно удаляет самые сильные и сложные загрязнения: солевые, органические, неорганические отложения, маслянистые подтеки. Создает стойкую обильную пену, которая легко смывается водой и не оставляет разводов. Благодаря рецептуре автошампунь не теряет своих чистящих свойств даже в воде с высоким содержанием солей. Содержит ингибитор коррозии. Возможно использование в системах «дозатрон».

