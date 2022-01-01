Автошампунь для бесконтактной мойки AVS Active Foam Standart PF-30 (1:2-5) 1 л - концентрированное слабощелочное средство для бесконтактной мойки автотранспорта. Без труда удаляет дорожную пыль, грязь, масло, следы от насекомых. Легко смывается с поверхности, не причиняя вреда покрытиям из сплавов цветных металлов. Идеально подходит для мойки автомобиля в летний период. Содержит антикоррозионные добавки. Подходит для всех типов моек: бесконтактных, тоннельного и портального типа и «моек самообслуживания».