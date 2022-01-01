Автошампунь для бесконтактной мойки AVS Active Foam Standart PF-30 (1:2-5) 1 л
Арт. О00000040673
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|бесконтактная химия
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Объем, л
|1
- Автошампунь для бесконтактной мойки AVS Active Foam Standart PF-30 (1:2-5) 1 л - концентрированное слабощелочное средство для бесконтактной мойки автотранспорта. Без труда удаляет дорожную пыль, грязь, масло, следы от насекомых. Легко смывается с поверхности, не причиняя вреда покрытиям из сплавов цветных металлов. Идеально подходит для мойки автомобиля в летний период. Содержит антикоррозионные добавки. Подходит для всех типов моек: бесконтактных, тоннельного и портального типа и «моек самообслуживания».