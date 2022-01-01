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Автошампунь для бесконтактной мойки AVS Active Foam Standart PF-30 (1:2-5) 1 л
300 ₽
Автошампуни
    Автошампунь для бесконтактной мойки AVS Active Foam Standart PF-30 (1:2-5) 1 л
    Арт. О00000040673
    Автошампунь для бесконтактной мойки AVS Active Foam Standart PF-30 (1:2-5) 1 л

      Автошампунь для бесконтактной мойки AVS Active Foam Standart PF-30 (1:2-5) 1 л

      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000040673

      Характеристики

      Производитель
      		AVS
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		бесконтактная химия
      Объем, л
      		1
      Все характеристики
      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Автошампунь для бесконтактной мойки AVS Active Foam Standart PF-30 (1:2-5) 1 л - концентрированное слабощелочное средство для бесконтактной мойки автотранспорта. Без труда удаляет дорожную пыль, грязь, масло, следы от насекомых. Легко смывается с поверхности, не причиняя вреда покрытиям из сплавов цветных металлов. Идеально подходит для мойки автомобиля в летний период. Содержит антикоррозионные добавки. Подходит для всех типов моек: бесконтактных, тоннельного и портального типа и «моек самообслуживания».