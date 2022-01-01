Автошампунь для бесконтактной мойки AVS Active Foam Ultra PF-80 (1:8-12) 1 л - высококонцентрированное универсальное средство для бесконтактной мойки грузового и легкового транспорта, грузовых прицепов и полуприцепов, автоцистерн и спецтехники. Очищает поверхности от солевых отложений, органических и неорганических жирных пятен, подтеков и маслянистых загрязнений. Обладает высоким пенообразованием и сильным чистящим эффектом. Благодаря рецептуре автошампунь не теряет своих чистящих свойств даже в воде с высоким содержанием солей. Легко смывается водой и не обладает выраженным запахом. Содержит ингибитор коррозии. Не оставляет разводов.