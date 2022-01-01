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Автошампунь для бесконтактной мойки AVS Active Foam Ultra PF-80 (1:8-12) 1 л
360 ₽
Автошампуни
    Автошампунь для бесконтактной мойки AVS Active Foam Ultra PF-80 (1:8-12) 1 л
    Арт. О00000040675
    Автошампунь для бесконтактной мойки AVS Active Foam Ultra PF-80 (1:8-12) 1 л

      Автошампунь для бесконтактной мойки AVS Active Foam Ultra PF-80 (1:8-12) 1 л

      360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000040675

      Характеристики

      Производитель
      		AVS
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		бесконтактная химия
      Объем, л
      		1
      Все характеристики
      360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Автошампунь для бесконтактной мойки AVS Active Foam Ultra PF-80 (1:8-12) 1 л - высококонцентрированное универсальное средство для бесконтактной мойки грузового и легкового транспорта, грузовых прицепов и полуприцепов, автоцистерн и спецтехники. Очищает поверхности от солевых отложений, органических и неорганических жирных пятен, подтеков и маслянистых загрязнений. Обладает высоким пенообразованием и сильным чистящим эффектом. Благодаря рецептуре автошампунь не теряет своих чистящих свойств даже в воде с высоким содержанием солей. Легко смывается водой и не обладает выраженным запахом. Содержит ингибитор коррозии. Не оставляет разводов.