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Шнек для бензобура Drill 300 (800мм) А00235 ADA
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Шнеки
    Шнек для бензобура Drill 300 (800мм) А00235 ADA
    Арт. X190399127
    Шнек для бензобура Drill 300 (800мм) А00235 ADA
    Шнек для бензобура Drill 300 (800мм) А00235 ADA
      Шнек для бензобура Drill 300 (800мм) А00235 ADA
      Шнек для бензобура Drill 300 (800мм) А00235 ADA

      Шнек для бензобура Drill 300 (800мм) А00235 ADA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190399127

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Длина, мм
      		800
      Диаметр, мм
      		300
      Съемные ножи
      		Нет
      Вес, кг
      		6.63
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

      • Описание:

        Шнек Drill 300/800 ADA А00235 является сменным элементом для мотобуров ADA. Он представляет собой винтообразный бур, который широко применяют для бурения скважин бытового назначения. Например, с его помощью можно бурить скважины для установки столбов. Благодаря винтовой форме шнек быстро проникает сквозь грунт, который в свою очередь словно по транспортной ленте выбрасывается наверх. При необходимости шнек легко заменить. Диаметр крепления шнека — 20 мм.