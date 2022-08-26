Лазерный уровень Ada ARMO 2D Professional Edition А00574

При создании фундамента, возведения конструкций, подготовке материалов для изделий из древесины, ремонте и монтаже настенных и напольных покрытий, подвешивании декораций и картин, а также установке предметов мебели не обойтись без уровня, который поможет выполнить работу качественно и ровно. ADA ARMO 2D купить будет полезно для выполнения задач как бытового, так и профессионального уровня сложности. Это маленький лазерный прибор, который способен работать в любых условиях, проецируя вертикальную и горизонтальную разметку и позволяя выровнять поверхность в считанные минуты. Уровень управляется одной кнопкой, работает на батарейках и имеет удобное покрытие, которое защищает прибор от повреждения при падении. В комплекте прилагается штатив, что позволит исключить погрешность от дрожания рук и сделать проекцию на высоте от тридцати пяти до ста десяти сантиметров.

Преимущества лазерного нивелира ADA ARMO 2D:

Точный;

Малогабаритный;

Предупреждает об отклонении от линии;

Простой в управлении;

Ударопрочный;

Может устанавливаться на штатив;

Работает от батареек.

Комплектация: