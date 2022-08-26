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Лазерный уровень Ada ARMO 2D Professional Edition А00574
5.0
1
4 390 ₽
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень Ada ARMO 2D Professional Edition А00574
    Арт. О00000016248
    5.0
    1
    Лазерный уровень Ada ARMO 2D Professional Edition А00574
    Лазерный уровень Ada ARMO 2D Professional Edition А00574
    Лазерный уровень Ada ARMO 2D Professional Edition А00574
    Лазерный уровень Ada ARMO 2D Professional Edition А00574
      Лазерный уровень Ada ARMO 2D Professional Edition А00574
      Лазерный уровень Ada ARMO 2D Professional Edition А00574
      Лазерный уровень Ada ARMO 2D Professional Edition А00574
      Лазерный уровень Ada ARMO 2D Professional Edition А00574

      Лазерный уровень Ada ARMO 2D Professional Edition А00574

      4 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000016248
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Габариты, мм
      		475x105x90
      Степень защиты
      		IP 54
      Все характеристики
      4 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

      • При создании фундамента, возведения конструкций, подготовке материалов для изделий из древесины, ремонте и монтаже настенных и напольных покрытий, подвешивании декораций и картин, а также установке предметов мебели не обойтись без уровня, который поможет выполнить работу качественно и ровно. ADA ARMO 2D купить будет полезно для выполнения задач как бытового, так и профессионального уровня сложности. Это маленький лазерный прибор, который способен работать в любых условиях, проецируя вертикальную и горизонтальную разметку и позволяя выровнять поверхность в считанные минуты. Уровень управляется одной кнопкой, работает на батарейках и имеет удобное покрытие, которое защищает прибор от повреждения при падении. В комплекте прилагается штатив, что позволит исключить погрешность от дрожания рук и сделать проекцию на высоте от тридцати пяти до ста десяти сантиметров.

        Преимущества лазерного нивелира ADA ARMO 2D:

        • Точный;
        • Малогабаритный;
        • Предупреждает об отклонении от линии;
        • Простой в управлении;
        • Ударопрочный;
        • Может устанавливаться на штатив;
        • Работает от батареек.

        Комплектация:

        • Лазерный уровень;
        • Элевационный штатив;
        • Зарядное устройство;
        • Батарея;
        • Инструкция;
        • Упаковка.