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Лазерный уровень Ada Cube 3-360 Basic Edition А00559
5.0
2
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень Ada Cube 3-360 Basic Edition А00559
    Арт. О00000009632
    5.0
    2
    Лазерный уровень Ada Cube 3-360 Basic Edition А00559
    Лазерный уровень Ada Cube 3-360 Basic Edition А00559
    Лазерный уровень Ada Cube 3-360 Basic Edition А00559
    Лазерный уровень Ada Cube 3-360 Basic Edition А00559
    Лазерный уровень Ada Cube 3-360 Basic Edition А00559
    Лазерный уровень Ada Cube 3-360 Basic Edition А00559
    Лазерный уровень Ada Cube 3-360 Basic Edition А00559
    Лазерный уровень Ada Cube 3-360 Basic Edition А00559
      Лазерный уровень Ada Cube 3-360 Basic Edition А00559
      Лазерный уровень Ada Cube 3-360 Basic Edition А00559
      Лазерный уровень Ada Cube 3-360 Basic Edition А00559
      Лазерный уровень Ada Cube 3-360 Basic Edition А00559
      Лазерный уровень Ada Cube 3-360 Basic Edition А00559
      Лазерный уровень Ada Cube 3-360 Basic Edition А00559
      Лазерный уровень Ada Cube 3-360 Basic Edition А00559
      Лазерный уровень Ada Cube 3-360 Basic Edition А00559

      Лазерный уровень Ada Cube 3-360 Basic Edition А00559

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000009632
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Габариты, мм
      		100x100x85
      Степень защиты
      		IP 54
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 Basic Edition А00559 подходит для строительных и ремонтных работ внутри и снаружи помещений. Проецирует три плоскости: одну горизонтальную и две вертикальных линии с разверткой 360°.
        Модель имеет режим работы с приемником, благодаря которому дистанция разметки увеличивается до 70 метров.
        При фиксации маятника возможно проецирование лазерных лучей под необходимым наклоном. Данная функция удобна при установке перил лестниц.
        Источником питания могут служить батареи АА, литиевый аккумулятор или зарядное устройство, подключенное к бытовой сети (опция).

        Преимущества

        • Высокая точность
        • Работа под наклоном
        • Протекторная защита корпуса со всех сторон
        • Возможность установки на штатив с резьбой 1/4"
        • Режим работы с приемником для комфортной эксплуатации прибора на улице и при ярком освещении
        • Лазерные линии можно поочередно отключать, оставляя только необходимые для работы