Мотобур бензиновый ADA Ground Drill-7 А00318, без шнека
Арт. X190399158
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Длина шнека, мм
|800
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Класс товара
|профессиональный
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- Бензобур ADA Ground Drill-7 без шнека А00318 предназначен для выполнения земляных работ, требующих физических усилий средней сложности - бурения небольших скважин в почве. Агрегат имеет двухтактный двигатель мощностью 3.26 л.с. Воздушное охлаждение продлевает рабочий процесс без риска перегрева и выхода бензобура из строя.
Преимущества
- Передаточное число редуктора: 1:30
- Топливная смесь (бензин/масло): 25 :1
- Диаметр приводного вала: 20 мм
- Устойчивые к деформации металлические рукоятки
- Инструмент управляется одним оператором
- Долговечность благодаря качеству материалов и сборки
- Средняя мощность