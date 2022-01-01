Мотобур бензиновый ADA Ground Drill-7 А00318, без шнека

Преимущества

Передаточное число редуктора: 1:30

Топливная смесь (бензин/масло): 25 :1

Диаметр приводного вала: 20 мм

Устойчивые к деформации металлические рукоятки

Инструмент управляется одним оператором

Долговечность благодаря качеству материалов и сборки

Средняя мощность

Бензобур ADA Ground Drill-7 без шнека А00318 предназначен для выполнения земляных работ, требующих физических усилий средней сложности - бурения небольших скважин в почве. Агрегат имеет двухтактный двигатель мощностью 3.26 л.с. Воздушное охлаждение продлевает рабочий процесс без риска перегрева и выхода бензобура из строя.