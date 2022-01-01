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Мотобур бензиновый ADA Ground Drill-7 А00318, без шнека
14 990 ₽
Мотобуры
    Мотобур бензиновый ADA Ground Drill-7 А00318, без шнека
    Арт. X190399158
    Мотобур бензиновый ADA Ground Drill-7 А00318, без шнека
    Мотобур бензиновый ADA Ground Drill-7 А00318, без шнека
    Мотобур бензиновый ADA Ground Drill-7 А00318, без шнека
    Мотобур бензиновый ADA Ground Drill-7 А00318, без шнека
      Мотобур бензиновый ADA Ground Drill-7 А00318, без шнека
      Мотобур бензиновый ADA Ground Drill-7 А00318, без шнека
      Мотобур бензиновый ADA Ground Drill-7 А00318, без шнека
      Мотобур бензиновый ADA Ground Drill-7 А00318, без шнека

      Мотобур бензиновый ADA Ground Drill-7 А00318, без шнека

      14 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X190399158

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Длина шнека, мм
      		800
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      14 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Бензобур ADA Ground Drill-7 без шнека А00318 предназначен для выполнения земляных работ, требующих физических усилий средней сложности - бурения небольших скважин в почве. Агрегат имеет двухтактный двигатель мощностью 3.26 л.с. Воздушное охлаждение продлевает рабочий процесс без риска перегрева и выхода бензобура из строя.

        Преимущества

        • Передаточное число редуктора: 1:30
        • Топливная смесь (бензин/масло): 25 :1
        • Диаметр приводного вала: 20 мм
        • Устойчивые к деформации металлические рукоятки
        • Инструмент управляется одним оператором
        • Долговечность благодаря качеству материалов и сборки
        • Средняя мощность