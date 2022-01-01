Комплект Ada: Бензобур Ada GroundDrill-5, шнек, удлинитель шнека, рулетка, очки

Преимущества

Бензобур Ada GroundDrill-5 - все органы управления расположены на одной стороне для удобного управления рабочим процессом. Инструмент оснащен двухтактным двигателем, что предусматривает отсутствие громоздких систем смазки и газораспределения, а также простоту конструкции и, как следствие, обслуживания. Топливная смесь готовится путем смешивания бензина и масла в пропорциях 25:1

Шнек Ada Drill 200 - является сменным элементом для мотобуров ADA. Он представляет собой винтообразный бур, который широко применяют для бурения скважин бытового назначения. Благодаря винтовой форме шнек быстро проникает сквозь грунт, который в свою очередь словно по транспортной ленте выбрасывается наверх. Длина - 800 мм. Диаметр крепления шнека - 20 мм



Удлинитель шнека ADA Extension 500 - используется совместно со шнеками для бензобуров ADA. Его применяют, когда длины самого шнека недостаточно для заданной работы. Внутренний диаметр крепления - 20 мм. Длина - 500 мм

Измерительная рулетка ADA RubTape 10 - простая, надёжная рулетка, защищённая ребристым резиновым элементом, предохраняющем корпус при падении. Яркая, чёткая, хорошо читаемая измерительная шкала и классическая система постоянной фиксации переключателем спереди. Длина полотна – 10 м. Ширина полотна – 25 мм

Лазерные очки для усиления видимости красного лазерного луча ADA VISOR RED laser glasses - легкие и прочные. Очки изготовлены из прочного поликарбоната. Этот материал отлично противостоит царапинам и мелким осколкам. Красный светофильтр. Антизапотевание

Комплект Ada: Бензобур Ada GroundDrill-5, шнек Ada Drill 200, удлинитель шнека ADA Extension 500, рулетка Ada RubTape 10, очки Ada VISOR - предназначен для бурения скважин, для работ на приусадебном участке и зимней рыбалки.