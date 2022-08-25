Преимущества

Нивелир имеет просветленную оптику, и создан для того, чтобы обеспечить стабильную работу, несмотря на изменяющиеся условия окружающей среды, такие как вибрация и быстрое изменение температуры воздуха

Нивелир имеет горизонтальный лимб для угловых измерений, а дальномерные нити сетки нитей могут быть использованы для измерения расстояний

Цельнолитой профиль нивелирной рейки оснащен ребрами жесткости, что значительно повышает его прочность. Металлизированная кнопка надежно фиксирует раскладные колена

Геодезический комплект ADA К00107. В комплект входят: оптический нивелир ADA Ruber-Х32, нивелирная рейка ADA Staff 5 и штатив ADA Light S. Оптический нивелир ADA Ruber-Х32 оснащен быстродействующим автоматическим компенсатором с магнитным демпфером. После того, как прибор приблизительно выставлен с помощью круглого уровня, механизм автоматической компенсации устанавливает линию визирования точно в горизонт. Нивелирная рейка ADA Staff 5 выполнена из алюминиевого сплава высокого качества. Длина рейки составляет 3 метра. Штатив ADA Light S может использоваться для установки нивелиров, теодолитов и тахеометров. Закрепление производится с помощью винтов. Максимальная высота приборов может достигать 103-168 см.