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Геодезический комплект ADA К00107
5.0
1
27 900 ₽
Наборы измерительного инструмента
    Геодезический комплект ADA К00107
    Арт. О00000017278
    5.0
    1
    Геодезический комплект ADA К00107

      Геодезический комплект ADA К00107

      27 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000017278
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Все характеристики
      27 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Геодезический комплект ADA К00107. В комплект входят: оптический нивелир ADA Ruber-Х32, нивелирная рейка ADA Staff 5 и штатив ADA Light S. Оптический нивелир ADA Ruber-Х32 оснащен быстродействующим автоматическим компенсатором с магнитным демпфером. После того, как прибор приблизительно выставлен с помощью круглого уровня, механизм автоматической компенсации устанавливает линию визирования точно в горизонт. Нивелирная рейка ADA Staff 5 выполнена из алюминиевого сплава высокого качества. Длина рейки составляет 3 метра. Штатив ADA Light S может использоваться для установки нивелиров, теодолитов и тахеометров. Закрепление производится с помощью винтов. Максимальная высота приборов может достигать 103-168 см.

        Преимущества

        • Нивелир имеет просветленную оптику, и создан для того, чтобы обеспечить стабильную работу, несмотря на изменяющиеся условия окружающей среды, такие как вибрация и быстрое изменение температуры воздуха
        • Нивелир имеет горизонтальный лимб для угловых измерений, а дальномерные нити сетки нитей могут быть использованы для измерения расстояний
        • Цельнолитой профиль нивелирной рейки оснащен ребрами жесткости, что значительно повышает его прочность. Металлизированная кнопка надежно фиксирует раскладные колена