Геодезический комплект ADA К00107
Арт. О00000017278
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Китай
С этим товаром смотрят
- Геодезический комплект ADA К00107. В комплект входят: оптический нивелир ADA Ruber-Х32, нивелирная рейка ADA Staff 5 и штатив ADA Light S. Оптический нивелир ADA Ruber-Х32 оснащен быстродействующим автоматическим компенсатором с магнитным демпфером. После того, как прибор приблизительно выставлен с помощью круглого уровня, механизм автоматической компенсации устанавливает линию визирования точно в горизонт. Нивелирная рейка ADA Staff 5 выполнена из алюминиевого сплава высокого качества. Длина рейки составляет 3 метра. Штатив ADA Light S может использоваться для установки нивелиров, теодолитов и тахеометров. Закрепление производится с помощью винтов. Максимальная высота приборов может достигать 103-168 см.
Преимущества
- Нивелир имеет просветленную оптику, и создан для того, чтобы обеспечить стабильную работу, несмотря на изменяющиеся условия окружающей среды, такие как вибрация и быстрое изменение температуры воздуха
- Нивелир имеет горизонтальный лимб для угловых измерений, а дальномерные нити сетки нитей могут быть использованы для измерения расстояний
- Цельнолитой профиль нивелирной рейки оснащен ребрами жесткости, что значительно повышает его прочность. Металлизированная кнопка надежно фиксирует раскладные колена