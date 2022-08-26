Комплект Ada: Лазерный уровень ADA CUBE 360 Basic Edition + Комплект магнитный с микролифтом + крепление-зажим ADA BASE А00653
Арт. О00000029589
Комплект Ada: Лазерный уровень ADA CUBE 360 Basic Edition + Комплект магнитный с микролифтом + крепление-зажим ADA BASE А00653
Арт. О00000029589
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Габариты, мм
|180x240x220
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Степень защиты
|IP 54
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- Лазерный уровень ADA CUBE 360 – это измерительный инструмент, функционал которого оценят и профессионалы, и частные пользователи. Благодаря специальному излучателю горизонтальный луч проецируется на 360°. Идеально подходит при проведении строительных или ремонтных работ для выравнивания при укладке керамической плитки или другого покрытия, наклейки обоев или бордюров и т.д. ADA BASE (MAGNETIC LIFT + WALL BRACKET) - универсальное крепление с микролифтом для размещения лазерного уровня на любых поверхностях и высоте. Состоит из двух частей: ADA MAGNETIC LIFT (магнитное крепление с микролифтом для лазерных уровней до 1 кг) и ADA WALL BRACKET (быстросъемная струбцина с шириной зажима до 55 мм для крепления лазерных уровней до 2 кг установленных на MAGNETIC LIFT)
Преимущества
- Высокая степень защиты от пыли и влаги: IP54
- При необходимости можно отключать одну из линий
- Работа под наклоном (используется, например, при установке перил лестницы)
- 2 резьбы позволяют устанавливать уровень на штатив или универсальное крепление
- Удобная разметка
- Точное выравнивание
- Режим работы с приемником
- Крепление изготовлено из высокопрочного пластика стойкого к ударам
- Мощные магниты
- Диапазон установки горизонтальной площадки от 0 до 11 см
- Для установки на штативе в нижней части крепления две резьбы 1/4 и 5/8 дюйма и дополнительно два крепежных винта
- Надежная струбцина