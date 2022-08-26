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Комплект Ada: Лазерный уровень ADA CUBE 360 Basic Edition + Комплект магнитный с микролифтом + крепление-зажим ADA BASE А00653
5.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Комплект Ada: Лазерный уровень ADA CUBE 360 Basic Edition + Комплект магнитный с микролифтом + крепление-зажим ADA BASE А00653
    Арт. О00000029589
    5.0
    1
    Комплект Ada: Лазерный уровень ADA CUBE 360 Basic Edition + Комплект магнитный с микролифтом + крепление-зажим ADA BASE А00653
    Комплект Ada: Лазерный уровень ADA CUBE 360 Basic Edition + Комплект магнитный с микролифтом + крепление-зажим ADA BASE А00653
    Комплект Ada: Лазерный уровень ADA CUBE 360 Basic Edition + Комплект магнитный с микролифтом + крепление-зажим ADA BASE А00653
    Комплект Ada: Лазерный уровень ADA CUBE 360 Basic Edition + Комплект магнитный с микролифтом + крепление-зажим ADA BASE А00653
    Комплект Ada: Лазерный уровень ADA CUBE 360 Basic Edition + Комплект магнитный с микролифтом + крепление-зажим ADA BASE А00653
      Комплект Ada: Лазерный уровень ADA CUBE 360 Basic Edition + Комплект магнитный с микролифтом + крепление-зажим ADA BASE А00653
      Комплект Ada: Лазерный уровень ADA CUBE 360 Basic Edition + Комплект магнитный с микролифтом + крепление-зажим ADA BASE А00653
      Комплект Ada: Лазерный уровень ADA CUBE 360 Basic Edition + Комплект магнитный с микролифтом + крепление-зажим ADA BASE А00653
      Комплект Ada: Лазерный уровень ADA CUBE 360 Basic Edition + Комплект магнитный с микролифтом + крепление-зажим ADA BASE А00653
      Комплект Ada: Лазерный уровень ADA CUBE 360 Basic Edition + Комплект магнитный с микролифтом + крепление-зажим ADA BASE А00653

      Комплект Ada: Лазерный уровень ADA CUBE 360 Basic Edition + Комплект магнитный с микролифтом + крепление-зажим ADA BASE А00653

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000029589
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Габариты, мм
      		180x240x220
      Степень защиты
      		IP 54
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Лазерный уровень ADA CUBE 360 – это измерительный инструмент, функционал которого оценят и профессионалы, и частные пользователи. Благодаря специальному излучателю горизонтальный луч проецируется на 360°. Идеально подходит при проведении строительных или ремонтных работ для выравнивания при укладке керамической плитки или другого покрытия, наклейки обоев или бордюров и т.д. ADA BASE (MAGNETIC LIFT + WALL BRACKET) - универсальное крепление с микролифтом для размещения лазерного уровня на любых поверхностях и высоте. Состоит из двух частей: ADA MAGNETIC LIFT (магнитное крепление с микролифтом для лазерных уровней до 1 кг) и ADA WALL BRACKET (быстросъемная струбцина с шириной зажима до 55 мм для крепления лазерных уровней до 2 кг установленных на MAGNETIC LIFT)

        Преимущества

        • Высокая степень защиты от пыли и влаги: IP54
        • При необходимости можно отключать одну из линий
        • Работа под наклоном (используется, например, при установке перил лестницы)
        • 2 резьбы позволяют устанавливать уровень на штатив или универсальное крепление
        • Удобная разметка
        • Точное выравнивание
        • Режим работы с приемником
        • Крепление изготовлено из высокопрочного пластика стойкого к ударам
        • Мощные магниты
        • Диапазон установки горизонтальной площадки от 0 до 11 см
        • Для установки на штативе в нижней части крепления две резьбы 1/4 и 5/8 дюйма и дополнительно два крепежных винта
        • Надежная струбцина