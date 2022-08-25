Комплект ADA: Лазерный уровень ADA Cube mini Professional Edition, Дальномер лазерный ADA Cosmo Min, Очки лазерные ADA VISOR RED Laser Glasses A00647

Преимущества

Защита от пыли и влаги IP54

Компактные размеры для удобной работы

Надежный фиксатор предохраняет маятник при транспортировке лазерного уровня ADA Cube MINI Professional Edition

На одном комплекте батарей лазерный уровень Cube MINI Professional Edition может проработать непрерывно до 20 часов

Двухстрочный контрастный дисплей дальномера ADA Cosmo MINI с подсветкой удобен при работе в любое время суток при любом освещении

Повышенная защита от ударов при падении

Комплект-5 ADA: лазерный уровень Cube MINI Professional Edition + дальномер Cosmo MINI + очки VISOR RED Laser Glasses A00647 подходит для разметочных работ внутри помещений. Лазерный уровень Cube MINI Professional Edition проецирует одну горизонтальную и одну вертикальную линии. Имеет ребристую структуру, благодаря чему не выскальзывает из рук в процессе работы. Включение и разблокирование осуществляется одной кнопкой. Есть возможность установки прибора на штатив с резьбой 1/4". Дальномер Cosmo MINI имеет компактные размеры и простое управление. Поддерживает несколько различных функций: измерение площади, объема, измерения «по Пифагору». Прибор позволяет выбрать точку отсчета: верхнюю или нижнюю часть дальномера. Для экономии заряда батарей предусмотрена функция автоматического отключения через 180 секунд бездействия. Очки VISOR RED Laser Glasses повышают видимость лазерного уровня. Изготовлены из прочного поликарбоната, устойчивы к царапинам и мелким осколкам. Изогнутая оправа и большие линзы обеспечивают панорамную защиту глаз.