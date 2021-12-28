Комплект Ada: Уровень лазерный Cube MINI Basic Edition, дальномер лазерный Cosmo MINI А00585

Комплект ADA А00585 будет очень полезен при эксплуатации в области строительства, геодезии или ремонта. Набор состоит из двух приборов сразу - автоматического построителя плоскостей и цифрового дальномера - что значительно облегчает подготовку к проведению необходимых работ. С помощью уровня осуществляется проецирование зеленого света, проводящего линии и таким образом указывающего на неровности измеряемой плоскости. Лазерный уровень Cube MINI Basic Edition прост в управлении, надежно защищен от дефектов резиновым покрытием корпуса, а нижняя резьба с разъемом на одну четверть позволяет крепить прибор на штатив, тем самым освобождая руки и снижая погрешность измерений. Уровень обладает удобной кнопкой, повторяющей форму подушечки пальца для предотвращения скольжения. Отсек для батареи располагается снизу для упрощения замены элемента питания. Компактный дальномер лазерный Cosmo MINI, также входящий в комплект, поможет при работе на больших площадях. С помощью встроенного лазера он может определять дальность находящегося объекта, устанавливать размер площади или объема помещения. Имеет две точки отсчета для удобства пользователя. Функция автоматического отключения при длительном бездействии прибора обеспечивает экономию заряда батареи. Дальномер малогабаритен, смена отсчетной точки осуществляется длительным нажатием на кнопку пуска. Оба устройства легко управляются одной кнопкой, поставляются в независимых блистерах.

Преимущества комплекта ADA: Лазерный уровень Cube MINI Basic Edition + дальномер лазерный Cosmo MINI А00585:

Компактность;

Точность измерений;

Удобство обращения;

Энергонезависимость;

Надежность;

Ударопрочность.

Комплектация: