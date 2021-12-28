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Комплект Ada: Уровень лазерный Cube MINI Basic Edition, дальномер лазерный Cosmo MINI А00585
5.0
1
3 860 ₽
6 280 ₽
Лазерные уровни (нивелиры)
    Комплект Ada: Уровень лазерный Cube MINI Basic Edition, дальномер лазерный Cosmo MINI А00585
    Арт. О00000015120
    5.0
    1
    Комплект Ada: Уровень лазерный Cube MINI Basic Edition, дальномер лазерный Cosmo MINI А00585
    Комплект Ada: Уровень лазерный Cube MINI Basic Edition, дальномер лазерный Cosmo MINI А00585
    Комплект Ada: Уровень лазерный Cube MINI Basic Edition, дальномер лазерный Cosmo MINI А00585
      Комплект Ada: Уровень лазерный Cube MINI Basic Edition, дальномер лазерный Cosmo MINI А00585
      Комплект Ada: Уровень лазерный Cube MINI Basic Edition, дальномер лазерный Cosmo MINI А00585
      Комплект Ada: Уровень лазерный Cube MINI Basic Edition, дальномер лазерный Cosmo MINI А00585

      Комплект Ada: Уровень лазерный Cube MINI Basic Edition, дальномер лазерный Cosmo MINI А00585

      • -2 420 ₽
      3 860 ₽
      6 280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000015120
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °С
      		45
      Все характеристики
      • -2 420 ₽
      3 860 ₽
      6 280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

      • Комплект ADA А00585 будет очень полезен при эксплуатации в области строительства, геодезии или ремонта. Набор состоит из двух приборов сразу - автоматического построителя плоскостей и цифрового дальномера - что значительно облегчает подготовку к проведению необходимых работ. С помощью уровня осуществляется проецирование зеленого света, проводящего линии и таким образом указывающего на неровности измеряемой плоскости. Лазерный уровень Cube MINI Basic Edition прост в управлении, надежно защищен от дефектов резиновым покрытием корпуса, а нижняя резьба с разъемом на одну четверть позволяет крепить прибор на штатив, тем самым освобождая руки и снижая погрешность измерений. Уровень обладает удобной кнопкой, повторяющей форму подушечки пальца для предотвращения скольжения. Отсек для батареи располагается снизу для упрощения замены элемента питания. Компактный дальномер лазерный Cosmo MINI, также входящий в комплект, поможет при работе на больших площадях. С помощью встроенного лазера он может определять дальность находящегося объекта, устанавливать размер площади или объема помещения. Имеет две точки отсчета для удобства пользователя. Функция автоматического отключения при длительном бездействии прибора обеспечивает экономию заряда батареи. Дальномер малогабаритен, смена отсчетной точки осуществляется длительным нажатием на кнопку пуска. Оба устройства легко управляются одной кнопкой, поставляются в независимых блистерах.

        Преимущества комплекта ADA: Лазерный уровень Cube MINI Basic Edition + дальномер лазерный Cosmo MINI А00585:

        • Компактность;
        • Точность измерений;
        • Удобство обращения;
        • Энергонезависимость;
        • Надежность;
        • Ударопрочность.

        Комплектация:

        • Построитель лазерных плоскостей Cube MINI Basic Edition;
        • Дальномер лазерный Cosmo MINI;
        • Стяжка пластиковая;
        • Упаковка.