Толщиномер ADA PaintMeter 1500 ЛКП А00581

Толщиномер ADA ЛКП PaintMeter 1500 А00581 – профессиональный прибор для измерения размера покрытия на металлической поверхности. Подходит для немагнитных (краска, лак, цинк) покрытий на стали и изолирующих (анодированных и т.п.) покрытий на цветных металлах. Он будет полезен в автомастерских, отрасли инженерии, при проведении лабораторных исследований, в судостроительстве и авиации. Максимальная толщина материала, на которую рассчитан прибор составляет 1,5 мм. Меню прибора полностью на русском языке, поэтому он прост в применении. Результаты замера озвучиваются голосовым помощником. Датчик имеет возможность калибровки. В памяти толщиномера сохраняются до 2500 измерений, что удобно при работе с одинаковым материалом и разными нанесенными на него покрывающими средствами. Вы можете купить толщиномер ЛКП ADA PaintMeter 1500 в Интернет-магазине “Бигам” с доставкой в любой город. Примечание: для получения наиболее точных результатов рекомендуется нанести на поверхность контактную смазку.

Преимущества ADA ЛКП PaintMeter 1500 А00581