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Толщиномер ADA PaintMeter 1500 ЛКП А00581
5.0
1
9 990 ₽
Толщиномеры
    Толщиномер ADA PaintMeter 1500 ЛКП А00581
    Арт. О00000016250
    5.0
    1
    Толщиномер ADA PaintMeter 1500 ЛКП А00581
    Толщиномер ADA PaintMeter 1500 ЛКП А00581
    Толщиномер ADA PaintMeter 1500 ЛКП А00581
    Толщиномер ADA PaintMeter 1500 ЛКП А00581
    Толщиномер ADA PaintMeter 1500 ЛКП А00581
    Толщиномер ADA PaintMeter 1500 ЛКП А00581
    Толщиномер ADA PaintMeter 1500 ЛКП А00581
    Толщиномер ADA PaintMeter 1500 ЛКП А00581
    Толщиномер ADA PaintMeter 1500 ЛКП А00581
    Толщиномер ADA PaintMeter 1500 ЛКП А00581
      Толщиномер ADA PaintMeter 1500 ЛКП А00581
      Толщиномер ADA PaintMeter 1500 ЛКП А00581
      Толщиномер ADA PaintMeter 1500 ЛКП А00581
      Толщиномер ADA PaintMeter 1500 ЛКП А00581
      Толщиномер ADA PaintMeter 1500 ЛКП А00581
      Толщиномер ADA PaintMeter 1500 ЛКП А00581
      Толщиномер ADA PaintMeter 1500 ЛКП А00581
      Толщиномер ADA PaintMeter 1500 ЛКП А00581
      Толщиномер ADA PaintMeter 1500 ЛКП А00581
      Толщиномер ADA PaintMeter 1500 ЛКП А00581

      Толщиномер ADA PaintMeter 1500 ЛКП А00581

      9 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000016250
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Габариты, мм
      		52.9x26x117
      Элементы питания
      		встроенный аккумулятор
      Все характеристики
      9 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Толщиномер ADA ЛКП PaintMeter 1500 А00581 – профессиональный прибор для измерения размера покрытия на металлической поверхности. Подходит для немагнитных (краска, лак, цинк) покрытий на стали и изолирующих (анодированных и т.п.) покрытий на цветных металлах. Он будет полезен в автомастерских, отрасли инженерии, при проведении лабораторных исследований, в судостроительстве и авиации. Максимальная толщина материала, на которую рассчитан прибор составляет 1,5 мм. Меню прибора полностью на русском языке, поэтому он прост в применении. Результаты замера озвучиваются голосовым помощником. Датчик имеет возможность калибровки. В памяти толщиномера сохраняются до 2500 измерений, что удобно при работе с одинаковым материалом и разными нанесенными на него покрывающими средствами. Вы можете купить толщиномер ЛКП ADA PaintMeter 1500 в Интернет-магазине “Бигам” с доставкой в любой город. Примечание: для получения наиболее точных результатов рекомендуется нанести на поверхность контактную смазку.

        Преимущества ADA ЛКП PaintMeter 1500 А00581

        • Широкая сфера применения
        • Способность запоминать до 2500 измерений
        • Возможность разделения измерений по группам (до 50 групп)
        • Русифицированное меню
        • Калибровка датчика
        • Голосовое озвучивание измерений
        • Высокопрочный наконечник датчика
        • Долгий срок службы прибора