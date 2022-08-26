Толщиномер ЛКП Ada PaintMeter 1800, А00656

Преимущества

Работа через русифицированное меню

Голосовое озвучивание измеренных результатов

Калибровка датчика ADA PaintMeter 1800 А00656

Память на 2500 измерений разделенных на 50 групп

Сигнализация предустановленного предельного значения

Индикация ошибки

Вывод результатов в виде статистики измерений, списка значений или графика измерений

Толщиномер лакокрасочного покрытия ADA PaintMeter 1800 А00656 предназначен для работы в лабораториях, мастерских, в химической, автомобильной, судостроительной и авиационной промышленностях. Подходит для измерения покрытий на черных и цветных металлах до 1.5 ммУниверсальный датчик толщиномера работает по двум принципам: магнитная индукция и вихревой потокТип датчика может быть установлен вручную, либо определен автоматически. Измеренные значения и информация для пользователя отображаются на цветном дисплее. Информацию можно выводить в виде статистики измерений, предыдущих значений или графика измеренийИзмерительный датчик расположен в нижней части прибора. Благодаря такой конструкции, проведение измерений удобно и пользователь легко добивается устойчивого положения толщиномера и постоянного давления в области контакта. V-образная форма датчика облегчает измерения на небольших и цилиндрических поверхностях