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Толщиномер ЛКП Ada PaintMeter 1800, А00656
5.0
1
6 990 ₽
Толщиномеры
    Толщиномер ЛКП Ada PaintMeter 1800, А00656
    Арт. О00000038759
    5.0
    1
    Толщиномер ЛКП Ada PaintMeter 1800, А00656
    Толщиномер ЛКП Ada PaintMeter 1800, А00656
    Толщиномер ЛКП Ada PaintMeter 1800, А00656
    Толщиномер ЛКП Ada PaintMeter 1800, А00656
      Толщиномер ЛКП Ada PaintMeter 1800, А00656
      Толщиномер ЛКП Ada PaintMeter 1800, А00656
      Толщиномер ЛКП Ada PaintMeter 1800, А00656
      Толщиномер ЛКП Ada PaintMeter 1800, А00656

      Толщиномер ЛКП Ada PaintMeter 1800, А00656

      6 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000038759
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Элементы питания
      		встроенный аккумулятор
      Принцип измерения
      		комбинированный
      Все характеристики
      6 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Толщиномер лакокрасочного покрытия ADA PaintMeter 1800 А00656 предназначен для работы в лабораториях, мастерских, в химической, автомобильной, судостроительной и авиационной промышленностях. Подходит для измерения покрытий на черных и цветных металлах до 1.5 мм
        Универсальный датчик толщиномера работает по двум принципам: магнитная индукция и вихревой поток
        Тип датчика может быть установлен вручную, либо определен автоматически. Измеренные значения и информация для пользователя отображаются на цветном дисплее. Информацию можно выводить в виде статистики измерений, предыдущих значений или графика измерений
        Измерительный датчик расположен в нижней части прибора. Благодаря такой конструкции, проведение измерений удобно и пользователь легко добивается устойчивого положения толщиномера и постоянного давления в области контакта. V-образная форма датчика облегчает измерения на небольших и цилиндрических поверхностях

        Преимущества

        • Работа через русифицированное меню
        • Голосовое озвучивание измеренных результатов
        • Калибровка датчика ADA PaintMeter 1800 А00656
        • Память на 2500 измерений разделенных на 50 групп
        • Сигнализация предустановленного предельного значения
        • Индикация ошибки
        • Вывод результатов в виде статистики измерений, списка значений или графика измерений