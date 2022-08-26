Толщиномер ЛКП Ada PaintMeter 1800, А00656
Арт. О00000038759
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Элементы питания
|встроенный аккумулятор
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Принцип измерения
|комбинированный
- Толщиномер лакокрасочного покрытия ADA PaintMeter 1800 А00656 предназначен для работы в лабораториях, мастерских, в химической, автомобильной, судостроительной и авиационной промышленностях. Подходит для измерения покрытий на черных и цветных металлах до 1.5 мм
Универсальный датчик толщиномера работает по двум принципам: магнитная индукция и вихревой поток
Тип датчика может быть установлен вручную, либо определен автоматически. Измеренные значения и информация для пользователя отображаются на цветном дисплее. Информацию можно выводить в виде статистики измерений, предыдущих значений или графика измерений
Измерительный датчик расположен в нижней части прибора. Благодаря такой конструкции, проведение измерений удобно и пользователь легко добивается устойчивого положения толщиномера и постоянного давления в области контакта. V-образная форма датчика облегчает измерения на небольших и цилиндрических поверхностях
Преимущества
- Работа через русифицированное меню
- Голосовое озвучивание измеренных результатов
- Калибровка датчика ADA PaintMeter 1800 А00656
- Память на 2500 измерений разделенных на 50 групп
- Сигнализация предустановленного предельного значения
- Индикация ошибки
- Вывод результатов в виде статистики измерений, списка значений или графика измерений