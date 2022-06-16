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Ударопрочная измерительная рулетка Ada RubTape 5 А00156 (5 м)
5.0
2
Найти аналог
Рулетки
    Ударопрочная измерительная рулетка Ada RubTape 5 А00156 (5 м)
    Арт. Ю00000030180
    5.0
    2
    Ударопрочная измерительная рулетка Ada RubTape 5 А00156 (5 м)
    Ударопрочная измерительная рулетка Ada RubTape 5 А00156 (5 м)
    Ударопрочная измерительная рулетка Ada RubTape 5 А00156 (5 м)
      Ударопрочная измерительная рулетка Ada RubTape 5 А00156 (5 м)
      Ударопрочная измерительная рулетка Ada RubTape 5 А00156 (5 м)
      Ударопрочная измерительная рулетка Ada RubTape 5 А00156 (5 м)

      Ударопрочная измерительная рулетка Ada RubTape 5 А00156 (5 м)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000030180
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Длина, м
      		5
      Ширина ленты, мм
      		25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Рулетка ADA RubTape 5 А00156 имеет защитное резиновое покрытие корпуса для предотвращения поломки инструмента при падении. Такая рулетка очень удобна и практична в использовании, ее полотно выполнено из стали и имеет яркое покрытие с четкой, хорошо читаемой шкалой.

        Преимущества

        • Высокое немецкое качество
        • Износостойкость
        • Длина 5 метров
        • Закрытый корпус