Ударопрочная измерительная рулетка Ada RubTape 5 А00156 (5 м)

Преимущества

Высокое немецкое качество

Износостойкость

Длина 5 метров

Закрытый корпус

Рулетка ADA RubTape 5 А00156 имеет защитное резиновое покрытие корпуса для предотвращения поломки инструмента при падении. Такая рулетка очень удобна и практична в использовании, ее полотно выполнено из стали и имеет яркое покрытие с четкой, хорошо читаемой шкалой.