Ударопрочная измерительная рулетка Ada RubTape 5 А00156 (5 м)
Арт. Ю00000030180
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Длина, м
|5
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Ширина ленты, мм
|25
- Рулетка ADA RubTape 5 А00156 имеет защитное резиновое покрытие корпуса для предотвращения поломки инструмента при падении. Такая рулетка очень удобна и практична в использовании, ее полотно выполнено из стали и имеет яркое покрытие с четкой, хорошо читаемой шкалой.
Преимущества
- Высокое немецкое качество
- Износостойкость
- Длина 5 метров
- Закрытый корпус