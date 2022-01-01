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Адаптер пружинный для бензобура Ada SPRING ADAPTER 20/20 А00366
1 490 ₽
Шнеки
    Адаптер пружинный для бензобура Ada SPRING ADAPTER 20/20 А00366
    Арт. Ю00000025723
    Адаптер пружинный для бензобура Ada SPRING ADAPTER 20/20 А00366
    Адаптер пружинный для бензобура Ada SPRING ADAPTER 20/20 А00366
    Адаптер пружинный для бензобура Ada SPRING ADAPTER 20/20 А00366
      Адаптер пружинный для бензобура Ada SPRING ADAPTER 20/20 А00366
      Адаптер пружинный для бензобура Ada SPRING ADAPTER 20/20 А00366
      Адаптер пружинный для бензобура Ada SPRING ADAPTER 20/20 А00366

      Адаптер пружинный для бензобура Ada SPRING ADAPTER 20/20 А00366

      1 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000025723

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Длина, мм
      		230
      Диаметр, мм
      		20
      Все характеристики
      1 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Адаптер пружинный ADA SPRING ADAPTER 20/20 - специальное устройство которое сохранит редуктор, двигатель мотобура в случае заклинивании шнека при бурении. При бурении земли всегда есть вероятность резкой остановки (удара) при попадании на камень или корень дерева. Такой удар может легко повредить редуктор, двигатель мотобура или даже нанести травму оператору. Предугадать такую ситуацию практически невозможно. Поэтому при бурении грунта, состав которого неизвестен, лучше всего воспользоваться пружинным адаптером. Он оснащен предохранительной пружиной которая при заклинивании шнека скручивается и гасит нагрузку. Использование пружинного адаптера ADA SPRING ADAPTER 20/20 значительно увеличивает срок службы механических редукторов и сцепления мотобура.