Преимущества

Надежная защита глаз от мелких осколков

Очки изготовлены из прочного поликарбоната



Изогнутая оправа и большие линзы для панорамной защиты глаз



Защитная сумка-чехол выполнена из мягкой ткани



Очки защитные прозрачные ADA VISOR PROTECT – очки для надежной защиты глаз от мелких осколков, стружки и пыли при работе с механическим и электрическим инструментом. Рекомендуются так же при занятии велоспортом, стрельбой, лабораторных исследованиях, работе с химикатами и т.п. Очки изготовлены из прочного поликарбоната. Этот материал отлично противостоит царапинам и мелким осколкам. Очки из такого материала максимально ударопрочные и травмобезопасные. Изогнутая оправа и большие линзы для панорамной защиты глаз. Гибкие прорезиненные душки не боятся изгибов и прочно удерживают очки в любом положении. Специальная конструкция очков (без оправы) и упоров переносицы предотвращают запотевание линз. При любой интенсивности физической нагрузки такая конструкция не даст конденсату осесть на линзах. Очки всегда остаются прозрачными. Специальное покрытие надежно защитит глаза от вредных ультрафиолетовых лучей. Для этой модели защита составляет 95% (UV 380). Защитная сумка-чехол выполнена из мягкой ткани. Ткань при укладке очков протирает линзы. Для исключения проникновения пыли снаружи верх чехла затягивается двухсторонним шнурком. Очки защитные прозрачные ADA VISOR PROTECT качественные, ударопрочные и травмобезопасные очки для защиты глаз при работе с инструментом, опасными жидкостями и занятии спортом.