Адаптер Ada BALL ADAPTER 5/8" to 1/4" A00373

Преимущества

Надежный

Удобный

Адаптер ADA BALL ADAPTER 5/8 to 1/4 позволяет крепить лазерные уровни с резьбой 1/4 дюйма на штативы и крепления с резьбой 5/8 дюйма. Например ADA CUBE или Phantom 2D на штатив-штангу ADA Silver Light. Но ADA BALL ADAPTER это не только переходник. С помощью специального шарнирного соединения в верхней части адаптера лазерный уровень можно развернуть на 360 и установить под любым наклоном. Все части крепления выполнены из металла. Зажим шарнирного крепления винтовой