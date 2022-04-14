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Адаптер Ada BALL ADAPTER 5/8" to 1/4" A00373
5.0
2
Найти аналог
Для уровней и нивелиров
    Адаптер Ada BALL ADAPTER 5/8" to 1/4" A00373
    Арт. X30308164
    5.0
    2
    Адаптер Ada BALL ADAPTER 5/8" to 1/4" A00373
    Адаптер Ada BALL ADAPTER 5/8" to 1/4" A00373
      Адаптер Ada BALL ADAPTER 5/8" to 1/4" A00373
      Адаптер Ada BALL ADAPTER 5/8" to 1/4" A00373

      Адаптер Ada BALL ADAPTER 5/8" to 1/4" A00373

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X30308164
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Тип
      		адаптер
      Материал
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Адаптер ADA BALL ADAPTER 5/8 to 1/4 позволяет крепить лазерные уровни с резьбой 1/4 дюйма на штативы и крепления с резьбой 5/8 дюйма.  Например ADA CUBE или Phantom 2D на штатив-штангу ADA Silver Light. Но ADA BALL ADAPTER это не только переходник. С помощью специального шарнирного соединения в верхней части адаптера лазерный уровень можно развернуть на 360 и установить под любым наклоном. Все части крепления выполнены из металла. Зажим шарнирного крепления винтовой

        Преимущества

        • Надежный
        • Удобный