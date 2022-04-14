Адаптер Ada BALL ADAPTER 5/8" to 1/4" A00373
Арт. X30308164
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Тип
|адаптер
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Материал
|пластик
- Адаптер ADA BALL ADAPTER 5/8 to 1/4 позволяет крепить лазерные уровни с резьбой 1/4 дюйма на штативы и крепления с резьбой 5/8 дюйма. Например ADA CUBE или Phantom 2D на штатив-штангу ADA Silver Light. Но ADA BALL ADAPTER это не только переходник. С помощью специального шарнирного соединения в верхней части адаптера лазерный уровень можно развернуть на 360 и установить под любым наклоном. Все части крепления выполнены из металла. Зажим шарнирного крепления винтовой
Преимущества
- Надежный
- Удобный