Адаптер для аксессуаров Bosch F.016.800.364
Арт. X131504142
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|адаптер
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Количество предметов, шт
|1
- Адаптер Bosch F016800364 необходим для возможности использования аксессуаров Karcher. Удобное приспособление позволяет заменять различные принадлежности для моек высокого давления Bosch на аналогичные другого производителя. Выполнен из качественных материалов.
Преимущества
- Переходник подходит для большинства принадлежностей Kärcher
- Легко подключается к распылителю
- Совместим с EasyAquatak 110/120, UniversalAquatak, AdvancedAquatak, AQT 33-10, AQT 33-11, AQT 35-12, AQT 37-13, AQT 40-13, AQT 42-13, AQT 45-14 X