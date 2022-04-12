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Адаптер для аксессуаров Bosch F.016.800.364
5.0
2
1 450 ₽
Адаптеры для моек высокого давления
    Адаптер для аксессуаров Bosch F.016.800.364
    Арт. X131504142
    5.0
    2
    Адаптер для аксессуаров Bosch F.016.800.364

      Адаптер для аксессуаров Bosch F.016.800.364

      1 450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X131504142
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		адаптер
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      1 450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Адаптер Bosch F016800364 необходим для возможности использования аксессуаров Karcher. Удобное приспособление позволяет заменять различные принадлежности для моек высокого давления Bosch на аналогичные другого производителя. Выполнен из качественных материалов.

        Преимущества

        • Переходник подходит для большинства принадлежностей Kärcher
        • Легко подключается к распылителю
        • Совместим с EasyAquatak 110/120, UniversalAquatak, AdvancedAquatak, AQT 33-10, AQT 33-11, AQT 35-12, AQT 37-13, AQT 40-13, AQT 42-13, AQT 45-14 X