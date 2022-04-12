Адаптер для аксессуаров Bosch F.016.800.364

Преимущества

Переходник подходит для большинства принадлежностей Kärcher

Легко подключается к распылителю

Совместим с EasyAquatak 110/120, UniversalAquatak, AdvancedAquatak, AQT 33-10, AQT 33-11, AQT 35-12, AQT 37-13, AQT 40-13, AQT 42-13, AQT 45-14 X



Адаптер Bosch F016800364 необходим для возможности использования аксессуаров Karcher. Удобное приспособление позволяет заменять различные принадлежности для моек высокого давления Bosch на аналогичные другого производителя. Выполнен из качественных материалов.