Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Адаптер для ударных головок 1"(F) - 3/4"(M) Jonnesway S03A8A6
5.0
2
1 759 ₽
1 820 ₽
Ударные адаптеры
    Адаптер для ударных головок 1"(F) - 3/4"(M) Jonnesway S03A8A6
    Арт. Х1302710103
    5.0
    2
    Адаптер для ударных головок 1"(F) - 3/4"(M) Jonnesway S03A8A6

      Адаптер для ударных головок 1"(F) - 3/4"(M) Jonnesway S03A8A6

      • -61 ₽
      1 759 ₽
      1 820 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302710103
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Тип оснастки
      		переходник
      Размер посадки на инструмент
      		1 дюйм Female DR
      Все характеристики
      • -61 ₽
      1 759 ₽
      1 820 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Адаптер для ударных головок 1"F - 3/4""M S03A8A6 Jonnesway 48329 произведен из прочных, высококачественных материалов и устойчив к механическим повреждениям и износу. Даже при регулярном применении модель сохраняет первоначальные свойства и потребительские качества в течение длительного времени. Удобство в процессе транспортировки и при хранении обеспечивает компактный размер и небольшой вес адаптера.

        Преимущества

        • Предназначен для случаев, когда нет необходимой по размеру оснастки
        • Позволяет проводить слесарно-монтажные работы с механическим приводом ударного действия с высоко нагруженными или осложненными резьбовыми соединениями