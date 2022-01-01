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Адаптер для ударных головок Jonnesway 1"(F) - 3/4"(M), S03A8A6
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Карданные шарниры для торцевых головок
    Адаптер для ударных головок Jonnesway 1"(F) - 3/4"(M), S03A8A6
    Арт. jonnesway_5328
    Адаптер для ударных головок Jonnesway 1"(F) - 3/4"(M), S03A8A6

      Адаптер для ударных головок Jonnesway 1"(F) - 3/4"(M), S03A8A6

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_5328

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Тип оснастки
      		переходник
      Размер посадки на инструмент
      		1 дюйм Female DR
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Адаптер для ударных головок 1"F - 3/4""M S03A8A6 Jonnesway 48329 произведен из прочных, высококачественных материалов и устойчив к механическим повреждениям и износу. Даже при регулярном применении модель сохраняет первоначальные свойства и потребительские качества в течение длительного времени.

        Преимущества

        • Предназначен для случаев, когда нет необходимой по размеру оснастки
        • Позволяет проводить слесарно-монтажные работы с механическим приводом ударного действия с высоко нагруженными или осложненными резьбовыми соединениями
        • Удобство в процессе транспортировки и при хранении обеспечивает компактный размер и небольшой вес адаптера