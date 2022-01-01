Адаптер для ударных головок Jonnesway 1"(F) - 3/4"(M), S03A8A6

Преимущества

Предназначен для случаев, когда нет необходимой по размеру оснастки

Позволяет проводить слесарно-монтажные работы с механическим приводом ударного действия с высоко нагруженными или осложненными резьбовыми соединениями

Удобство в процессе транспортировки и при хранении обеспечивает компактный размер и небольшой вес адаптера

Адаптер для ударных головок 1"F - 3/4""M S03A8A6 Jonnesway 48329 произведен из прочных, высококачественных материалов и устойчив к механическим повреждениям и износу. Даже при регулярном применении модель сохраняет первоначальные свойства и потребительские качества в течение длительного времени.