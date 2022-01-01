Адаптер для ударных головок Jonnesway 1"(F) - 3/4"(M), S03A8A6
Арт. jonnesway_5328
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Тип оснастки
|переходник
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Размер посадки на инструмент
|1 дюйм Female DR
- Адаптер для ударных головок 1"F - 3/4""M S03A8A6 Jonnesway 48329 произведен из прочных, высококачественных материалов и устойчив к механическим повреждениям и износу. Даже при регулярном применении модель сохраняет первоначальные свойства и потребительские качества в течение длительного времени.
Преимущества
- Предназначен для случаев, когда нет необходимой по размеру оснастки
- Позволяет проводить слесарно-монтажные работы с механическим приводом ударного действия с высоко нагруженными или осложненными резьбовыми соединениями
- Удобство в процессе транспортировки и при хранении обеспечивает компактный размер и небольшой вес адаптера