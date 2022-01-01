Адаптер для ударных головок Jonnesway 3/4"(F) - 1/2"(M), S03A6A4
Арт. jonnesway_5299
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Тайвань
|
Тип оснастки
|переходник
|
Размер посадки на инструмент
|3/4 дюйма Female DR
- Адаптер для ударных головок оптимален для случаев, когда нет необходимой по размеру оснастки. Предназначен для проведения слесарно-монтажных работ с механическим приводом ударного действия с высоко нагруженными или осложненными резьбовыми соединениями.
Преимущества
- Произведен из высокопрочного материала, что обеспечивает длительный срок службы и сохранение потребительских качеств при регулярном применении
- Компактный размер и небольшой вес создают комфортные условия транспортировки и хранения модели
- Устойчив к механическим повреждениям и деформации