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Адаптер для ударных головок Jonnesway 3/4"(F) - 1/2"(M), S03A6A4
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Карданные шарниры для торцевых головок
    Адаптер для ударных головок Jonnesway 3/4"(F) - 1/2"(M), S03A6A4
    Арт. jonnesway_5299
    Адаптер для ударных головок Jonnesway 3/4"(F) - 1/2"(M), S03A6A4
    Адаптер для ударных головок Jonnesway 3/4"(F) - 1/2"(M), S03A6A4
    Адаптер для ударных головок Jonnesway 3/4"(F) - 1/2"(M), S03A6A4
      Адаптер для ударных головок Jonnesway 3/4"(F) - 1/2"(M), S03A6A4
      Адаптер для ударных головок Jonnesway 3/4"(F) - 1/2"(M), S03A6A4
      Адаптер для ударных головок Jonnesway 3/4"(F) - 1/2"(M), S03A6A4

      Адаптер для ударных головок Jonnesway 3/4"(F) - 1/2"(M), S03A6A4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_5299

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Тип оснастки
      		переходник
      Размер посадки на инструмент
      		3/4 дюйма Female DR
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Адаптер для ударных головок оптимален для случаев, когда нет необходимой по размеру оснастки. Предназначен для проведения слесарно-монтажных работ с механическим приводом ударного действия с высоко нагруженными или осложненными резьбовыми соединениями.

        Преимущества

        • Произведен из высокопрочного материала, что обеспечивает длительный срок службы и сохранение потребительских качеств при регулярном применении
        • Компактный размер и небольшой вес создают комфортные условия транспортировки и хранения модели
        • Устойчив к механическим повреждениям и деформации