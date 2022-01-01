Адаптер для вставок-бит Jonnesway 1/2" SDR x 10 мм HDR, S44H4110
Арт. jonnesway_5730
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Тип оснастки
|держатель для бит
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Размер посадки на инструмент
|1/2 дюйма Female DR
- Адаптер для вставок Jonnesway S44H4110 применяется в случае, когда торцевая головка или другая подобная оснастка отличается от посадочного профиля и размера инструмента. Специальная технология изготовления и особый сорт стали делают изделие износостойким и способным выдерживать высокие динамические нагрузки.
Переход с F 1/2" DR на 10 мм 1/2"(М) DR.