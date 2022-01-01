Адаптер для вставок-бит Jonnesway 1/2" SDR x 10 мм HDR, S44H4110

Адаптер для вставок Jonnesway S44H4110 применяется в случае, когда торцевая головка или другая подобная оснастка отличается от посадочного профиля и размера инструмента. Специальная технология изготовления и особый сорт стали делают изделие износостойким и способным выдерживать высокие динамические нагрузки.

Переход с F 1/2" DR на 10 мм 1/2"(М) DR.