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Адаптер для вставок-бит Jonnesway 1/2" SDR x 10 мм HDR, S44H4110
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Адаптеры для торцевых головок
    Адаптер для вставок-бит Jonnesway 1/2" SDR x 10 мм HDR, S44H4110
    Арт. jonnesway_5730
    Адаптер для вставок-бит Jonnesway 1/2" SDR x 10 мм HDR, S44H4110
    Адаптер для вставок-бит Jonnesway 1/2" SDR x 10 мм HDR, S44H4110
    Адаптер для вставок-бит Jonnesway 1/2" SDR x 10 мм HDR, S44H4110
    Адаптер для вставок-бит Jonnesway 1/2" SDR x 10 мм HDR, S44H4110
    Адаптер для вставок-бит Jonnesway 1/2" SDR x 10 мм HDR, S44H4110
      Адаптер для вставок-бит Jonnesway 1/2" SDR x 10 мм HDR, S44H4110
      Адаптер для вставок-бит Jonnesway 1/2" SDR x 10 мм HDR, S44H4110
      Адаптер для вставок-бит Jonnesway 1/2" SDR x 10 мм HDR, S44H4110
      Адаптер для вставок-бит Jonnesway 1/2" SDR x 10 мм HDR, S44H4110
      Адаптер для вставок-бит Jonnesway 1/2" SDR x 10 мм HDR, S44H4110

      Адаптер для вставок-бит Jonnesway 1/2" SDR x 10 мм HDR, S44H4110

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_5730

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Тип оснастки
      		держатель для бит
      Размер посадки на инструмент
      		1/2 дюйма Female DR
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Адаптер для вставок Jonnesway S44H4110 применяется в случае, когда торцевая головка или другая подобная оснастка отличается от посадочного профиля и размера инструмента. Специальная технология изготовления и особый сорт стали делают изделие износостойким и способным выдерживать высокие динамические нагрузки.
        Переход с F 1/2" DR на 10 мм 1/2"(М) DR.