Адаптер для вставок Jonnesway S44H2206 (1/4"-1/4" F)

Преимущества

Конструкция адаптера выдержит ударные нагрузки и прослужит долгое время

Надежность

Адаптер 1/4"(F)-1/4"(F) S44H2206 Jonnesway используется в комплекте с различными вставками. Приспособление просто необходимо в случае, когда торцевая головка или другая подобная оснастка отличается от посадочного профиля и размера инструмента.