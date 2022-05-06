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Адаптер для вставок Jonnesway S44H2206 (1/4"-1/4" F)
5.0
2
125 ₽
Переходники под головки для гайковертов
    Адаптер для вставок Jonnesway S44H2206 (1/4"-1/4" F)
    Арт. 90080712
    5.0
    2
    Адаптер для вставок Jonnesway S44H2206 (1/4"-1/4" F)
    Адаптер для вставок Jonnesway S44H2206 (1/4"-1/4" F)
    Адаптер для вставок Jonnesway S44H2206 (1/4"-1/4" F)
      Адаптер для вставок Jonnesway S44H2206 (1/4"-1/4" F)
      Адаптер для вставок Jonnesway S44H2206 (1/4"-1/4" F)
      Адаптер для вставок Jonnesway S44H2206 (1/4"-1/4" F)

      Адаптер для вставок Jonnesway S44H2206 (1/4"-1/4" F)

      125 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 90080712
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Тип оснастки
      		держатель для бит
      Размер посадки на инструмент
      		1/4 дюйма Female DR
      Все характеристики
      125 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Адаптер 1/4"(F)-1/4"(F) S44H2206 Jonnesway используется в комплекте с различными вставками. Приспособление просто необходимо в случае, когда торцевая головка или другая подобная оснастка отличается от посадочного профиля и размера инструмента.

        Преимущества

        • Конструкция адаптера выдержит ударные нагрузки и прослужит долгое время
        • Надежность