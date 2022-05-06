Адаптер для вставок Jonnesway S44H2206 (1/4"-1/4" F)
Арт. 90080712
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Тайвань
|
Тип оснастки
|держатель для бит
|
Размер посадки на инструмент
|1/4 дюйма Female DR
- Адаптер 1/4"(F)-1/4"(F) S44H2206 Jonnesway используется в комплекте с различными вставками. Приспособление просто необходимо в случае, когда торцевая головка или другая подобная оснастка отличается от посадочного профиля и размера инструмента.
Преимущества
- Конструкция адаптера выдержит ударные нагрузки и прослужит долгое время
- Надежность