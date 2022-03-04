Мотоблочный приводной адаптер АМПК.000.000.0

Мотоблочный адаптер АМПК.000.000.0 стыкуется с мотоблоком «Угра» НМБ-1Н и его модификациями. Агрегация осуществляется посредством вала отбора мощности, фактически превращая мотоблок в полноприводный рабочий сельскохозяйственный прибор. Два ведущих моста адаптера делают его многофункциональным для большей части сельскохозяйственных работ на тяжелом грунте и в межсезонье. Мотоблочный адаптер справится со вспахиванием, нарезанием грядок, окучиванием, боронованием, и, конечно же, транспортировкой груза весом до пятисот килограмм. Приводный адаптер АМПК.000.000.0 вместе с «Угрой» обладают исключительной проходимостью по придорожным путям, грядам и проселкам. Управлять полученным средством можно сидя на рабочем месте оператора адаптера. Купить АМПК.000.000.0 нужно тем, кому важна тяга — этот комплекс может быть оснащен удобной и грузоподъемной прицепной тележкой, плугом, окучником, выкапывателем и другими навесными приборами.

Преимущества:

Мощность;

Проходимость;

Работа в любых условиях;

Стыкуемость с любым навесным и прицепным агрегатом;

Функциональность.

Комплектация АМПК.000.000.0: