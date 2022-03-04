Мотоблочный приводной адаптер АМПК.000.000.0
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|адаптер
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Количество предметов, шт
|1
Мотоблочный адаптер АМПК.000.000.0 стыкуется с мотоблоком «Угра» НМБ-1Н и его модификациями. Агрегация осуществляется посредством вала отбора мощности, фактически превращая мотоблок в полноприводный рабочий сельскохозяйственный прибор. Два ведущих моста адаптера делают его многофункциональным для большей части сельскохозяйственных работ на тяжелом грунте и в межсезонье. Мотоблочный адаптер справится со вспахиванием, нарезанием грядок, окучиванием, боронованием, и, конечно же, транспортировкой груза весом до пятисот килограмм. Приводный адаптер АМПК.000.000.0 вместе с «Угрой» обладают исключительной проходимостью по придорожным путям, грядам и проселкам. Управлять полученным средством можно сидя на рабочем месте оператора адаптера. Купить АМПК.000.000.0 нужно тем, кому важна тяга — этот комплекс может быть оснащен удобной и грузоподъемной прицепной тележкой, плугом, окучником, выкапывателем и другими навесными приборами.
Преимущества:
- Мощность;
- Проходимость;
- Работа в любых условиях;
- Стыкуемость с любым навесным и прицепным агрегатом;
- Функциональность.
Комплектация АМПК.000.000.0:
- Адаптер мотоблочный приводной;
- Гайка (3 шт.);
- Шайба 10 65Г 016(2 шт.);
- Шайба А.10.01.016 (2 шт.);
- Упаковочный лист;
- Инструкция.