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Мотоблочный приводной адаптер АМПК.000.000.0
5.0
2
47 500 ₽
Мотоблочные адаптеры
    Мотоблочный приводной адаптер АМПК.000.000.0
    Арт. X190394214
    5.0
    2
    Мотоблочный приводной адаптер АМПК.000.000.0

      Мотоблочный приводной адаптер АМПК.000.000.0

      47 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 964 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Арт. X190394214
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Кадви
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		адаптер
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      47 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 964 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Мотоблочный адаптер АМПК.000.000.0 стыкуется с мотоблоком «Угра» НМБ-1Н и его модификациями. Агрегация осуществляется посредством вала отбора мощности, фактически превращая мотоблок в полноприводный рабочий сельскохозяйственный прибор. Два ведущих моста адаптера делают его многофункциональным для большей части сельскохозяйственных работ на тяжелом грунте и в межсезонье. Мотоблочный адаптер справится со вспахиванием, нарезанием грядок, окучиванием, боронованием, и, конечно же, транспортировкой груза весом до пятисот килограмм. Приводный адаптер АМПК.000.000.0 вместе с «Угрой» обладают исключительной проходимостью по придорожным путям, грядам и проселкам. Управлять полученным средством можно сидя на рабочем месте оператора адаптера. Купить АМПК.000.000.0 нужно тем, кому важна тяга — этот комплекс может быть оснащен удобной и грузоподъемной прицепной тележкой, плугом, окучником, выкапывателем и другими навесными приборами.

        Преимущества:

        • Мощность;
        • Проходимость;
        • Работа в любых условиях;
        • Стыкуемость с любым навесным и прицепным агрегатом;
        • Функциональность.

        Комплектация АМПК.000.000.0:

        • Адаптер мотоблочный приводной;
        • Гайка (3 шт.);
        • Шайба 10 65Г 016(2 шт.);
        • Шайба А.10.01.016 (2 шт.);
        • Упаковочный лист;
        • Инструкция.