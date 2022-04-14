Ударный переходник Jonnesway S03A6A8 (3/4"F-1"M)
Арт. Х1302710102
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Тип оснастки
|переходник
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Размер посадки на инструмент
|3/4 дюйма Female DR
- Адаптер для ударного инструмента 3/4"Fх1"M Jonnesway S03A6A8 48471 применяется при проведении слесарно-монтажных работ инструментом ударного действия при наличии осложненных и высоконагруженных резьбовых соединений.
Преимущества
- Адаптер изготовлен из хром-молибденовой стали, что обеспечивает его высокую надежность и долговечность
- С помощью адаптера осуществляется переход с 3/4" на 1" в тех случаях, когда ударная торцевая головка отличается от посадочного профиля и размера инструмента