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Ударный переходник Jonnesway S03A6A8 (3/4"F-1"M)
5.0
2
Найти аналог
Ударные адаптеры
    Ударный переходник Jonnesway S03A6A8 (3/4"F-1"M)
    Арт. Х1302710102
    5.0
    2
    Ударный переходник Jonnesway S03A6A8 (3/4"F-1"M)

      Ударный переходник Jonnesway S03A6A8 (3/4"F-1"M)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1302710102
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Тип оснастки
      		переходник
      Размер посадки на инструмент
      		3/4 дюйма Female DR
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Адаптер для ударного инструмента 3/4"Fх1"M Jonnesway S03A6A8 48471 применяется при проведении слесарно-монтажных работ инструментом ударного действия при наличии осложненных и высоконагруженных резьбовых соединений. 

        Преимущества

        • Адаптер изготовлен из хром-молибденовой стали, что обеспечивает его высокую надежность и долговечность
        • С помощью адаптера осуществляется переход с 3/4" на 1" в тех случаях, когда ударная торцевая головка отличается от посадочного профиля и размера инструмента