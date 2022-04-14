Ударный переходник Jonnesway S03A6A8 (3/4"F-1"M)

Преимущества

Адаптер изготовлен из хром-молибденовой стали, что обеспечивает его высокую надежность и долговечность

С помощью адаптера осуществляется переход с 3/4" на 1" в тех случаях, когда ударная торцевая головка отличается от посадочного профиля и размера инструмента

Адаптер для ударного инструмента 3/4"Fх1"M Jonnesway S03A6A8 48471 применяется при проведении слесарно-монтажных работ инструментом ударного действия при наличии осложненных и высоконагруженных резьбовых соединений.