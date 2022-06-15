Инфракрасный обогреватель AEG IWQ 120
Арт. 704239190
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|1.2
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Габариты, мм
|100x610x175
- Инфракрасный обогреватель AEG IWQ 120 применяется для обогрева открытых пространств – балконы, террасы, зимние сады и т.д.
Преимущества
- Элегантный дизайн
- Механическое переключение ступеней мощности
- Время разогрева - 30 секунд
- Простой монтаж
- Изменение направления угла излучения
- Шнуровой выключатель с визуальной индикацией мощностей обогрева
- Корпус с бесступенчатым наклоном, угол наклона до 45°, для оптимального теплового воздействия
- Надежность и безопасность благодаря брызгозащищенному исполнению IP 23, класс защиты II