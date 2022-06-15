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Инфракрасный обогреватель AEG IWQ 120
5.0
1
Найти аналог
Инфракрасные обогреватели
    Инфракрасный обогреватель AEG IWQ 120
    Арт. 704239190
    5.0
    1
    Инфракрасный обогреватель AEG IWQ 120

      Инфракрасный обогреватель AEG IWQ 120

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 704239190
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		AEG
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		1.2
      Габариты, мм
      		100x610x175
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Инфракрасный обогреватель AEG IWQ 120 применяется для обогрева открытых пространств – балконы, террасы, зимние сады и т.д.

        Преимущества

        • Элегантный дизайн
        • Механическое переключение ступеней мощности
        • Время разогрева - 30 секунд
        • Простой монтаж
        • Изменение направления угла излучения
        • Шнуровой выключатель с визуальной индикацией мощностей обогрева
        • Корпус с бесступенчатым наклоном, угол наклона до 45°, для оптимального теплового воздействия
        • Надежность и безопасность благодаря брызгозащищенному исполнению IP 23, класс защиты II