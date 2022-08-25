Аэратор газона STIHL RL-MM 46017404600

Аэратор газона RL-MM равномерно перфорирует поверхность газона, благодаря чему корни растений лучше снабжаются воздухом и питательными веществами. Это способствует их более быстрому росту. Газон, который должен выглядеть зеленым и здоровым, в первую очередь должен дышать. Только таким образом вода, питательные и минеральные вещества могут беспрепятственно проникать в почву. Чтобы развивались полезные микроорганизмы, а корни проникали глубоко в почву, где они защищены от жары и атмосферных воздействий, Вам необходимо обрабатывать газон с помощью устройства для аэрации. Не повреждая газона, оно прорезает небольшие щели в поверхности и создает таким образом основу для свежего ковра из сочной зелени. Острые зубья этого аэратора перфорируют равномерно травяную поверхность, не повреждая газон. Используется для мультимотора STIHL MM 55