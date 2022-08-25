Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аэратор газона STIHL RL-MM 46017404600
4.0
1
Найти аналог
Навесное оборудование
    Аэратор газона STIHL RL-MM 46017404600
    Арт. X186126132
    4.0
    1
    Аэратор газона STIHL RL-MM 46017404600

      Аэратор газона STIHL RL-MM 46017404600

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X186126132
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Тип навесного оборудования
      		аэратор
      Ширина, мм
      		200
      Вес, кг
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аэратор газона RL-MM равномерно перфорирует поверхность газона, благодаря чему корни растений лучше снабжаются воздухом и питательными веществами. Это способствует их более быстрому росту. Газон, который должен выглядеть зеленым и здоровым, в первую очередь должен дышать. Только таким образом вода, питательные и минеральные вещества могут беспрепятственно проникать в почву. Чтобы развивались полезные микроорганизмы, а корни проникали глубоко в почву, где они защищены от жары и атмосферных воздействий, Вам необходимо обрабатывать газон с помощью устройства для аэрации. Не повреждая газона, оно прорезает небольшие щели в поверхности и создает таким образом основу для свежего ковра из сочной зелени. Острые зубья этого аэратора перфорируют равномерно травяную поверхность, не повреждая газон.  Используется для мультимотора STIHL MM 55 