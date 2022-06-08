Аэратор газона Stihl RLE 540.0 62900115610

Преимущества

Прочные встроенные ножи

Двигатель с системой легкого запуска

Прочный полимерный корпус

Глубина скашивания удобно регулируется в 6 положениях при помощи рычага на рукоятке

Двуручная рукоятка складывается в 3 раза

Надежный бензиновый двигатель

Аэратор газонов STIHL RL 540.0 62900113105 применяется для рыхления почвы на частном участке.Для простоты запуска двигателя при любой температуре предусмотрена система с технологией SmartChoke.Надежность. Корпус из прочного полимера устойчив к небольшим повреждениям, а также воздействию ультрафиолета.Легкие колеса со специальным профилем обеспечивают надежное сцепление с поверхностью и маневренность агрегата