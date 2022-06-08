Аэратор газона Stihl RLE 540.0 62900115610
Арт. О00000004186
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Особенности
|прорезание газона
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Тип двигателя
|бензиновый
- Аэратор газонов STIHL RL 540.0 62900113105 применяется для рыхления почвы на частном участке.
Для простоты запуска двигателя при любой температуре предусмотрена система с технологией SmartChoke.
Надежность. Корпус из прочного полимера устойчив к небольшим повреждениям, а также воздействию ультрафиолета.
Легкие колеса со специальным профилем обеспечивают надежное сцепление с поверхностью и маневренность агрегата
Преимущества
- Прочные встроенные ножи
- Двигатель с системой легкого запуска
- Прочный полимерный корпус
- Глубина скашивания удобно регулируется в 6 положениях при помощи рычага на рукоятке
- Двуручная рукоятка складывается в 3 раза
- Надежный бензиновый двигатель