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Аэратор газона Stihl RLE 540.0 62900115610
5.0
2
39 990 ₽
Аэраторы газонные
    Аэратор газона Stihl RLE 540.0 62900115610
    Арт. О00000004186
    5.0
    2
    Аэратор газона Stihl RLE 540.0 62900115610

      Аэратор газона Stihl RLE 540.0 62900115610

      39 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000004186
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Особенности
      		прорезание газона
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      39 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аэратор газонов STIHL RL 540.0 62900113105 применяется для рыхления почвы на частном участке.
        Для простоты запуска двигателя при любой температуре предусмотрена система с технологией SmartChoke.
        Надежность. Корпус из прочного полимера устойчив к небольшим повреждениям, а также воздействию ультрафиолета.
        Легкие колеса со специальным профилем обеспечивают надежное сцепление с поверхностью и маневренность агрегата

        Преимущества

        • Прочные встроенные ножи
        • Двигатель с системой легкого запуска
        • Прочный полимерный корпус
        • Глубина скашивания удобно регулируется в 6 положениях при помощи рычага на рукоятке
        • Двуручная рукоятка складывается в 3 раза
        • Надежный бензиновый двигатель