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Аэратор газонный электрический HUSQVARNA ES 500 (04066-20.000.00)
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Аэраторы газонные
    Аэратор газонный электрический HUSQVARNA ES 500 (04066-20.000.00)
    Арт. X19039822
    Аэратор газонный электрический HUSQVARNA ES 500 (04066-20.000.00)

      Аэратор газонный электрический HUSQVARNA ES 500 (04066-20.000.00)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19039822

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Травосборник
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •    Электрический аэратор газона удаляет отмершую траву и мох, предотвращая его повторное появление, улучшает насыщение почвы влагой и воздухом. Электрический двигатель мощностью 500 Вт работает от электросети напряжением 230 В, рабочая ширина обработки газона 30 см. Пружины из закаленной износостойкой нержавеющей стали эффективно удаляют мох и сухую траву, при необходимости легко заменяются. Большие колеса с профильным протектором обеспечивают отличное сцепление с грунтом и облегчают управление. На рукоятке эргономичной формы удобно расположен выключатель. При транспортировке или хранении рукоятка складывается.

        ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

        • Тип двигателя Электрический
        • Мощность, Вт 500 
        • Напряжение, В 230 
        • Тип перемещения Толкание
        • Рекомендуемая площадь газона, м2 700 
        • Ширина обработки, см 30 
        • Количество положений высоты обработки 3
        • Тип рабочего органа аэратора Пружины из нержавеющей стали
        • Регулировка высоты обработки Одним рычагом
        • Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А) 89 
        • Гарантированная мощность звука, дБ(А) 91 
        • Вибрация на рукоятке 2,5 м/с2
        • Масса с упаковкой, кг 9,5 
        • Тип рукоятки Мягкая
        • Травосборник Приобретается отдельно