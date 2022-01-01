Аэратор газонный электрический HUSQVARNA ES 500 (04066-20.000.00)
Электрический аэратор газона удаляет отмершую траву и мох, предотвращая его повторное появление, улучшает насыщение почвы влагой и воздухом. Электрический двигатель мощностью 500 Вт работает от электросети напряжением 230 В, рабочая ширина обработки газона 30 см. Пружины из закаленной износостойкой нержавеющей стали эффективно удаляют мох и сухую траву, при необходимости легко заменяются. Большие колеса с профильным протектором обеспечивают отличное сцепление с грунтом и облегчают управление. На рукоятке эргономичной формы удобно расположен выключатель. При транспортировке или хранении рукоятка складывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Тип двигателя Электрический
- Мощность, Вт 500
- Напряжение, В 230
- Тип перемещения Толкание
- Рекомендуемая площадь газона, м2 700
- Ширина обработки, см 30
- Количество положений высоты обработки 3
- Тип рабочего органа аэратора Пружины из нержавеющей стали
- Регулировка высоты обработки Одним рычагом
- Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А) 89
- Гарантированная мощность звука, дБ(А) 91
- Вибрация на рукоятке 2,5 м/с2
- Масса с упаковкой, кг 9,5
- Тип рукоятки Мягкая
- Травосборник Приобретается отдельно