Аэратор газонный электрический HUSQVARNA ES 500 (04066-20.000.00)

Электрический аэратор газона удаляет отмершую траву и мох, предотвращая его повторное появление, улучшает насыщение почвы влагой и воздухом. Электрический двигатель мощностью 500 Вт работает от электросети напряжением 230 В, рабочая ширина обработки газона 30 см. Пружины из закаленной износостойкой нержавеющей стали эффективно удаляют мох и сухую траву, при необходимости легко заменяются. Большие колеса с профильным протектором обеспечивают отличное сцепление с грунтом и облегчают управление. На рукоятке эргономичной формы удобно расположен выключатель. При транспортировке или хранении рукоятка складывается.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ