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Аэратор Контур 072201050010, 50 мм
5.0
2
185 ₽
Обратные клапаны
    Аэратор Контур 072201050010, 50 мм
    Арт. X1697805104
    5.0
    2
    Аэратор Контур 072201050010, 50 мм

      Аэратор Контур 072201050010, 50 мм

      185 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1697805104
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Контур
      Материал клапана
      		полипропилен
      Все характеристики
      185 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Клапан воздушный (аэратор) полипропиленовый МУЛЬТИМИР. Аэратор канализационный, или воздушный клапан является составной частью канализационной вентиляции, которая отвечает за отсутствие неприятных запахов внутри помещений. Посредством данного устройства некоторое количество воздуха попадает в систему во время слива воды, тем самым создается необходимое давление внутри канализационной сети. Это исключает срыв водного затвора и попадания неприятных канализационных запахов в помещение. Изготовлен из трудновоспламеняемого полипропилена.