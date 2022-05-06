Аэратор Контур 072201050010, 50 мм

Клапан воздушный (аэратор) полипропиленовый МУЛЬТИМИР. Аэратор канализационный, или воздушный клапан является составной частью канализационной вентиляции, которая отвечает за отсутствие неприятных запахов внутри помещений. Посредством данного устройства некоторое количество воздуха попадает в систему во время слива воды, тем самым создается необходимое давление внутри канализационной сети. Это исключает срыв водного затвора и попадания неприятных канализационных запахов в помещение. Изготовлен из трудновоспламеняемого полипропилена.