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Аэратор (скарификатор) Oscar Pro 55H
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Скарификаторы
    Аэратор (скарификатор) Oscar Pro 55H
    Арт. 1128318
    Аэратор (скарификатор) Oscar Pro 55H

      Аэратор (скарификатор) Oscar Pro 55H

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128318

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Особенности
      		прорезание газона
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Вертикуттер - аэратор бензиновый Caiman Oscar Pro 55H 0000023603/2. Профессиональная модель аэратора-скарификатора Caiman Oscar Pro 55H предназначена для удаления с больших площадей газона старой травы, мха и листьев. Кроме того, она способна нарезать канавки для семян: металлические ножи бьют по поверхности газона, вырывая сухие стебли, вычесывают траву, проникая в почву на 15 мм. Прочная металлическая конструкция рамы выполнена из металла толщиной 2 и более мм.

        Преимущества

        • Прочная и надежная конструкция Caiman Oscar Pro 55H обеспечивает высокую надежность на протяжении всего срока эксплуатации машины
        • Герметичный, постоянно смазываемый, саморегулирующийся подшипник скольжения надежно удерживает вал с ножами в горизонтальном положении
        • Форсунка для закачки смазки обеспечивает легкость при обслуживании данного узла
        • Центральная регулировка позволит быстро и без усилий отрегулировать рабочую глубину прорезания почвы ножами
        • Для полноценного ухода за газоном, периодически необходимо производить важный процесс аэрацию
        • Предусматривает удаление старой травы, мха, листьев и прочего мусора
        • Нарезка канавок для семян: металлические ножи бьют по поверхности газона, вырывая сухие стебли и нежно вычесывают траву, проникая в почву на 5 мм
        • Бензиновый четырехтактный двигатель Honda GX 160 с верхним расположением клапанов (OHV)
        • Профессиональный мотор, созданный для тяжелых условий эксплуатации
        • Данная серия двигателей обладает одним из самых оптимальных сочетаний мощности и рабочего объема, характеризуется минимальным расходом топлива среди аналогов
        • Объем топливного бака - 3,1 л
        • Прочная металлическая конструкция рамы аэратора
        • Продлевает срок службы аэратора в условиях профессиональной эксплуатации машины
        • 28 самозатачивающихся металлических ножей.
        • Ременной привод с ручкой освобождения ротора
        • Позволяет отключить вращение ножей без остановки работы двигателя