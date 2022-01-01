Аэратор (скарификатор) Oscar Pro 55H

Преимущества

Прочная и надежная конструкция Caiman Oscar Pro 55H обеспечивает высокую надежность на протяжении всего срока эксплуатации машины

Герметичный, постоянно смазываемый, саморегулирующийся подшипник скольжения надежно удерживает вал с ножами в горизонтальном положении

Форсунка для закачки смазки обеспечивает легкость при обслуживании данного узла

Центральная регулировка позволит быстро и без усилий отрегулировать рабочую глубину прорезания почвы ножами

Для полноценного ухода за газоном, периодически необходимо производить важный процесс аэрацию

Предусматривает удаление старой травы, мха, листьев и прочего мусора

Нарезка канавок для семян: металлические ножи бьют по поверхности газона, вырывая сухие стебли и нежно вычесывают траву, проникая в почву на 5 мм

Бензиновый четырехтактный двигатель Honda GX 160 с верхним расположением клапанов (OHV)

Профессиональный мотор, созданный для тяжелых условий эксплуатации

Данная серия двигателей обладает одним из самых оптимальных сочетаний мощности и рабочего объема, характеризуется минимальным расходом топлива среди аналогов

Объем топливного бака - 3,1 л

Прочная металлическая конструкция рамы аэратора

Продлевает срок службы аэратора в условиях профессиональной эксплуатации машины

28 самозатачивающихся металлических ножей.

Ременной привод с ручкой освобождения ротора

Позволяет отключить вращение ножей без остановки работы двигателя

Вертикуттер - аэратор бензиновый Caiman Oscar Pro 55H 0000023603/2. Профессиональная модель аэратора-скарификатора Caiman Oscar Pro 55H предназначена для удаления с больших площадей газона старой травы, мха и листьев. Кроме того, она способна нарезать канавки для семян: металлические ножи бьют по поверхности газона, вырывая сухие стебли, вычесывают траву, проникая в почву на 15 мм. Прочная металлическая конструкция рамы выполнена из металла толщиной 2 и более мм.