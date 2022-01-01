Аэратор (скарификатор) Oscar Pro 55H
Арт. 1128318
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Особенности
|прорезание газона
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Тип двигателя
|бензиновый
- Вертикуттер - аэратор бензиновый Caiman Oscar Pro 55H 0000023603/2. Профессиональная модель аэратора-скарификатора Caiman Oscar Pro 55H предназначена для удаления с больших площадей газона старой травы, мха и листьев. Кроме того, она способна нарезать канавки для семян: металлические ножи бьют по поверхности газона, вырывая сухие стебли, вычесывают траву, проникая в почву на 15 мм. Прочная металлическая конструкция рамы выполнена из металла толщиной 2 и более мм.
Преимущества
- Прочная и надежная конструкция Caiman Oscar Pro 55H обеспечивает высокую надежность на протяжении всего срока эксплуатации машины
- Герметичный, постоянно смазываемый, саморегулирующийся подшипник скольжения надежно удерживает вал с ножами в горизонтальном положении
- Форсунка для закачки смазки обеспечивает легкость при обслуживании данного узла
- Центральная регулировка позволит быстро и без усилий отрегулировать рабочую глубину прорезания почвы ножами
- Для полноценного ухода за газоном, периодически необходимо производить важный процесс аэрацию
- Предусматривает удаление старой травы, мха, листьев и прочего мусора
- Нарезка канавок для семян: металлические ножи бьют по поверхности газона, вырывая сухие стебли и нежно вычесывают траву, проникая в почву на 5 мм
- Бензиновый четырехтактный двигатель Honda GX 160 с верхним расположением клапанов (OHV)
- Профессиональный мотор, созданный для тяжелых условий эксплуатации
- Данная серия двигателей обладает одним из самых оптимальных сочетаний мощности и рабочего объема, характеризуется минимальным расходом топлива среди аналогов
- Объем топливного бака - 3,1 л
- Прочная металлическая конструкция рамы аэратора
- Продлевает срок службы аэратора в условиях профессиональной эксплуатации машины
- 28 самозатачивающихся металлических ножей.
- Ременной привод с ручкой освобождения ротора
- Позволяет отключить вращение ножей без остановки работы двигателя