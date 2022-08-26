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Аэрограф Fubag AGS22/05 с двумя сменными бачками + набор в кейсе
5.0
1
Найти аналог
Пневматические краскопульты
    Аэрограф Fubag AGS22/05 с двумя сменными бачками + набор в кейсе
    Арт. fubag_772
    5.0
    1
    Аэрограф Fubag AGS22/05 с двумя сменными бачками + набор в кейсе
    Аэрограф Fubag AGS22/05 с двумя сменными бачками + набор в кейсе
      Аэрограф Fubag AGS22/05 с двумя сменными бачками + набор в кейсе
      Аэрограф Fubag AGS22/05 с двумя сменными бачками + набор в кейсе

      Аэрограф Fubag AGS22/05 с двумя сменными бачками + набор в кейсе

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_772
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		аэрограф
      Вес, кг
      		0.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Профессиональный аэрограф Fubag AGS22/05 с двумя сменными бачками.

        Преимущества

        • Узкая рукоять для точного выполнения рисунков: удобно держать как карандаш
        • Регулятор подачи краски и воздуха для точного нанесения
        • Большой ресурс позволит долго работать без остановок
        • Сменный бачок экономит время - его не нужно промывать
        • 2 сменных бачка в комплекте