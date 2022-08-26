Аэрограф Fubag AGS22/05 с двумя сменными бачками + набор в кейсе
Арт. fubag_772
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|аэрограф
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Вес, кг
|0.4
- Профессиональный аэрограф Fubag AGS22/05 с двумя сменными бачками.
Преимущества
- Узкая рукоять для точного выполнения рисунков: удобно держать как карандаш
- Регулятор подачи краски и воздуха для точного нанесения
- Большой ресурс позволит долго работать без остановок
- Сменный бачок экономит время - его не нужно промывать
- 2 сменных бачка в комплекте