Аэрограф Fubag AGS7/0.2 + набор в кейсе
Арт. fubag_773
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|аэрограф
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Вес, кг
|0.3
- Аэрограф FUBAG AGS7/0.2 110108 - предназначен для нанесения краски на различные поверхности. Маленькое сопло обеспечивает высокую точность работ за счет возможности прорисовки тонких линий и мелких деталей рисунка. Металлический корпус устойчив к механическим повреждениям, что гарантирует продолжительный срок службы. Для удобства использования данная модель имеет верхнее расположение бачка для быстрого пополнения запаса краски.
Преимущества
- Нанесение рисунков на различные материалы
- Ёмкость - 0.007 л
- В конструкции аэрографа FUBAG AGS7/0.2 110108 предусмотрен съемный бачок - для удобства его наполнения
- Сопло диаметром 0,2 миллиметра - для тончайшего распыления красок
- Узкая рукоять - для надежного удержания устройства при работе
- Возможно использование различных лаков и красок
- С помощью данной модели можно выполнять огромный спектр работ: от базовой окраски модели до прокраски мелких деталей