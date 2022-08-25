Аэрограф Fubag AGS7/0.2 + набор в кейсе

Преимущества

Нанесение рисунков на различные материалы

Ёмкость - 0.007 л

В конструкции аэрографа FUBAG AGS7/0.2 110108 предусмотрен съемный бачок - для удобства его наполнения

Сопло диаметром 0,2 миллиметра - для тончайшего распыления красок

Узкая рукоять - для надежного удержания устройства при работе

Возможно использование различных лаков и красок

С помощью данной модели можно выполнять огромный спектр работ: от базовой окраски модели до прокраски мелких деталей

Аэрограф FUBAG AGS7/0.2 110108 - предназначен для нанесения краски на различные поверхности. Маленькое сопло обеспечивает высокую точность работ за счет возможности прорисовки тонких линий и мелких деталей рисунка. Металлический корпус устойчив к механическим повреждениям, что гарантирует продолжительный срок службы. Для удобства использования данная модель имеет верхнее расположение бачка для быстрого пополнения запаса краски.