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Аэрограф Fubag AGS7/0.2 + набор в кейсе
5.0
1
Найти аналог
Пневматические краскопульты
    Аэрограф Fubag AGS7/0.2 + набор в кейсе
    Арт. fubag_773
    5.0
    1
    Аэрограф Fubag AGS7/0.2 + набор в кейсе
    Аэрограф Fubag AGS7/0.2 + набор в кейсе
    Аэрограф Fubag AGS7/0.2 + набор в кейсе
    Аэрограф Fubag AGS7/0.2 + набор в кейсе
    Аэрограф Fubag AGS7/0.2 + набор в кейсе
    Аэрограф Fubag AGS7/0.2 + набор в кейсе
      Аэрограф Fubag AGS7/0.2 + набор в кейсе
      Аэрограф Fubag AGS7/0.2 + набор в кейсе
      Аэрограф Fubag AGS7/0.2 + набор в кейсе
      Аэрограф Fubag AGS7/0.2 + набор в кейсе
      Аэрограф Fubag AGS7/0.2 + набор в кейсе
      Аэрограф Fubag AGS7/0.2 + набор в кейсе

      Аэрограф Fubag AGS7/0.2 + набор в кейсе

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_773
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		аэрограф
      Вес, кг
      		0.3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аэрограф FUBAG AGS7/0.2 110108 - предназначен для нанесения краски на различные поверхности. Маленькое сопло обеспечивает высокую точность работ за счет возможности прорисовки тонких линий и мелких деталей рисунка. Металлический корпус устойчив к механическим повреждениям, что гарантирует продолжительный срок службы. Для удобства использования данная модель имеет верхнее расположение бачка для быстрого пополнения запаса краски.

        Преимущества

        • Нанесение рисунков на различные материалы
        • Ёмкость - 0.007 л
        • В конструкции аэрографа FUBAG AGS7/0.2 110108 предусмотрен съемный бачок - для удобства его наполнения
        • Сопло диаметром 0,2 миллиметра - для тончайшего распыления красок
        • Узкая рукоять - для надежного удержания устройства при работе
        • Возможно использование различных лаков и красок
        • С помощью данной модели можно выполнять огромный спектр работ: от базовой окраски модели до прокраски мелких деталей