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Аппарат пескоструйный AE&T
15 575 ₽
Пескоструйное оборудование
  • Персональная скидка
Аппарат пескоструйный AE&T
Арт. Ю00000021733
Аппарат пескоструйный AE&T
Аппарат пескоструйный AE&T
  • Персональная скидка
Аппарат пескоструйный AE&T
Аппарат пескоструйный AE&T

Аппарат пескоструйный AE&T

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15 575 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 620 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
Арт. Ю00000021733

Характеристики

Производитель
AE&T
Габариты, мм
830x480x290
Тип
напорный
Давление, атм
8.6
Объем резервуара, л
19
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
15 575 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 620 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  • Пескоструйный аппарат 19 л AE&T T06505 это великолепный инструмент, способный превратить старый ржавый металл в обновленный и блестящий. С ним очистка поверхностей от коррозийного, окрашивающего или лакового покрытия ускоряется в разы. Аппарат с легкостью очищает до трех квадратных метров за один час, не затрачивая при этом много абразивных материалов. Его бак изготовлен из нержавеющего и прочного металла, а сопла и шланг - из качественной, долговечной резины. Аппарат надежно собран, легок в эксплуатации, а благодаря наличию колес - прост в транспортировке как по рабочему месту, так и в месте хранения.

    Преимущества пескоструйного аппарата 19 л AE&T T06505:

    • Высокая производительность - от 1 до 3 кв.м/ч;
    • Расход абразива от 25 до 40 кг/ч;
    • Защита от коррозии;
    • Высокое качество сборки;
    • Долгий срок службы;
    • Простота эксплуатации.

    Комплектация пескоструйного аппарата 19 л AE&T T06505:

    • Аппарат с резервуаром 19 л;
    • Керамическое сопло 2 мм;
    • Керамическое сопло 2,5 мм;
    • Керамическое сопло 3 мм;
    • Керамическое сопло 3,5 мм;
    • Запорный клапан;
    • Манометр;
    • Шланг на 2,5 метра;
    • Воронка;
    • Влагоотделитель;
    • Резиновые колеса 6" (2 шт.).