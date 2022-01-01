Аппарат пескоструйный AE&T

Пескоструйный аппарат 19 л AE&T T06505 это великолепный инструмент, способный превратить старый ржавый металл в обновленный и блестящий. С ним очистка поверхностей от коррозийного, окрашивающего или лакового покрытия ускоряется в разы. Аппарат с легкостью очищает до трех квадратных метров за один час, не затрачивая при этом много абразивных материалов. Его бак изготовлен из нержавеющего и прочного металла, а сопла и шланг - из качественной, долговечной резины. Аппарат надежно собран, легок в эксплуатации, а благодаря наличию колес - прост в транспортировке как по рабочему месту, так и в месте хранения.

Преимущества пескоструйного аппарата 19 л AE&T T06505:

Высокая производительность - от 1 до 3 кв.м/ч;

Расход абразива от 25 до 40 кг/ч;

Защита от коррозии;

Высокое качество сборки;

Долгий срок службы;

Простота эксплуатации.

Комплектация пескоструйного аппарата 19 л AE&T T06505: