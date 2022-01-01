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Аппарат пескоструйный AE&T
Арт. Ю00000021733
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|830x480x290
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Тип
|напорный
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Давление, атм
|8.6
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Объем резервуара, л
|19
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Пескоструйный аппарат 19 л AE&T T06505 это великолепный инструмент, способный превратить старый ржавый металл в обновленный и блестящий. С ним очистка поверхностей от коррозийного, окрашивающего или лакового покрытия ускоряется в разы. Аппарат с легкостью очищает до трех квадратных метров за один час, не затрачивая при этом много абразивных материалов. Его бак изготовлен из нержавеющего и прочного металла, а сопла и шланг - из качественной, долговечной резины. Аппарат надежно собран, легок в эксплуатации, а благодаря наличию колес - прост в транспортировке как по рабочему месту, так и в месте хранения.
Преимущества пескоструйного аппарата 19 л AE&T T06505:
- Высокая производительность - от 1 до 3 кв.м/ч;
- Расход абразива от 25 до 40 кг/ч;
- Защита от коррозии;
- Высокое качество сборки;
- Долгий срок службы;
- Простота эксплуатации.
Комплектация пескоструйного аппарата 19 л AE&T T06505:
- Аппарат с резервуаром 19 л;
- Керамическое сопло 2 мм;
- Керамическое сопло 2,5 мм;
- Керамическое сопло 3 мм;
- Керамическое сопло 3,5 мм;
- Запорный клапан;
- Манометр;
- Шланг на 2,5 метра;
- Воронка;
- Влагоотделитель;
- Резиновые колеса 6" (2 шт.).