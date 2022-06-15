Подкатной домкрат AE&T T31513 (3 т, низкий, двухнасосный)

Подкатной профессиональный домкрат, 3т AE&T T31513 активно используется в городских и междугородних шиномонтажных мастерских. Благодаря низкому исполнению данную модель можно применять для подъема большинства известных автомобилей. Оборудование исключительно просто в использовании, поэтому с его эксплуатацией справится даже неопытный работник автосервиса.