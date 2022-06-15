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Подкатной домкрат AE&T T31513 (3 т, низкий, двухнасосный)
5.0
2
Найти аналог
Домкраты
    Подкатной домкрат AE&T T31513 (3 т, низкий, двухнасосный)
    Арт. aet_257
    5.0
    2
    Подкатной домкрат AE&T T31513 (3 т, низкий, двухнасосный)
    Подкатной домкрат AE&T T31513 (3 т, низкий, двухнасосный)
    Подкатной домкрат AE&T T31513 (3 т, низкий, двухнасосный)
      Подкатной домкрат AE&T T31513 (3 т, низкий, двухнасосный)
      Подкатной домкрат AE&T T31513 (3 т, низкий, двухнасосный)
      Подкатной домкрат AE&T T31513 (3 т, низкий, двухнасосный)

      Подкатной домкрат AE&T T31513 (3 т, низкий, двухнасосный)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. aet_257
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		металл
      С педалью
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Подкатной профессиональный домкрат, 3т AE&T T31513 активно используется в городских и междугородних шиномонтажных мастерских. Благодаря низкому исполнению данную модель можно применять для подъема большинства известных автомобилей. Оборудование исключительно просто в использовании, поэтому с его эксплуатацией справится даже неопытный работник автосервиса.