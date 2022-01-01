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Универсальный бензиновый сварочный агрегат Mosa TS 200 BS/CF
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Сварочные генераторы
    Универсальный бензиновый сварочный агрегат Mosa TS 200 BS/CF
    Арт. rutector_100027754
    Универсальный бензиновый сварочный агрегат Mosa TS 200 BS/CF

      Универсальный бензиновый сварочный агрегат Mosa TS 200 BS/CF

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. rutector_100027754

      Характеристики

      Производитель
      		Mosa
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Уровень шума, дБ
      		73
      Автозапуск (ABP/ATS)
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Универсальный бензиновый сварочный агрегат MOSA TS 200 BS/CF 27754 предназначается для надежного соединения изделий из нержавеющей стали методом ММА на постоянном токе. Также модель используется как генераторная установка для питания техники в условиях отсутствия электричества. Устройство оснащается мощным четырехтактным двигателем японской марки Honda GX 390. Продолжительность работы агрегата составляет 3.5 часа без дозаправки топливом.

        Преимущества

        • Надежная конструкция. Металлическая рама MOSA TS 200 BS/CF 27754 придает необходимую жесткость конструкции и надежно защищает рабочие элементы от механических повреждений
        • Защита розеток. Специальные пластиковые колпачки препятствуют попаданию влаги и пыли на розетки устройства
        • Плавная регулировка сварочного тока в двух диапазонах - 20 - 100 А и 90 - 190 А
        • 100% продолжительность включения нагрузки при токе 120 А
        • Возможность подключения трехфазных электрических нагрузок с напряжением 380 В мощностью до 6 кВА и однофазных нагрузок с напряжением 220 В мощностью до 5 кВА
        • Устройство защитного отключения (УЗО)
        • Устройство отключения при перегрузке
        • Устройство отключения двигателя при снижении уровня смазочного масла
        • Скорость вращения вала 3000 об/мин
        • Разъемы - 1x400V 16A 3P+N+T CEE; 1x230V 16A 2P+T CEE; 1x48V 32A 2P CEE
        • ПН=60%
        • По специальному заказу дополнительно (опция) поставляется - сварочный кабель, электрододержатель, маска сварщика, вилка 220 В 16 А, вилка 380 В 16 А, двухколесная ручная тележка
        • Качественное исполнение
        • Долгий срок службы