Преимущества

Надежная конструкция. Металлическая рама MOSA TS 200 BS/CF 27754 придает необходимую жесткость конструкции и надежно защищает рабочие элементы от механических повреждений

Защита розеток. Специальные пластиковые колпачки препятствуют попаданию влаги и пыли на розетки устройства

Плавная регулировка сварочного тока в двух диапазонах - 20 - 100 А и 90 - 190 А

100% продолжительность включения нагрузки при токе 120 А

Возможность подключения трехфазных электрических нагрузок с напряжением 380 В мощностью до 6 кВА и однофазных нагрузок с напряжением 220 В мощностью до 5 кВА

Устройство защитного отключения (УЗО)

Устройство отключения при перегрузке

Устройство отключения двигателя при снижении уровня смазочного масла

Скорость вращения вала 3000 об/мин

Разъемы - 1x400V 16A 3P+N+T CEE; 1x230V 16A 2P+T CEE; 1x48V 32A 2P CEE

ПН=60%

По специальному заказу дополнительно (опция) поставляется - сварочный кабель, электрододержатель, маска сварщика, вилка 220 В 16 А, вилка 380 В 16 А, двухколесная ручная тележка

Качественное исполнение

Долгий срок службы

Универсальный бензиновый сварочный агрегат MOSA TS 200 BS/CF 27754 предназначается для надежного соединения изделий из нержавеющей стали методом ММА на постоянном токе. Также модель используется как генераторная установка для питания техники в условиях отсутствия электричества. Устройство оснащается мощным четырехтактным двигателем японской марки Honda GX 390. Продолжительность работы агрегата составляет 3.5 часа без дозаправки топливом.