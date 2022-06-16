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Аккумуляторная батарея Huter (12 В, 12 А/ч)
5.0
1
1 599 ₽
2 050 ₽
Аккумуляторы для генераторов
    Аккумуляторная батарея Huter (12 В, 12 А/ч)
    Арт. О00000013243
    5.0
    1
    Аккумуляторная батарея Huter (12 В, 12 А/ч)
    Аккумуляторная батарея Huter (12 В, 12 А/ч)
      Аккумуляторная батарея Huter (12 В, 12 А/ч)
      Аккумуляторная батарея Huter (12 В, 12 А/ч)

      Аккумуляторная батарея Huter (12 В, 12 А/ч)

      • -451 ₽
      1 599 ₽
      2 050 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000013243
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Совместимость
      		Huter
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      • -451 ₽
      1 599 ₽
      2 050 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная батарея Huter 64/1/23 предназначена для всех генераторов серии LX Huter, мотоциклов и снегоходов. Благодаря специальному материалу, из которого изготовлены пластины аккумулятора, вероятность саморазряда достаточно мала. Корпус стойкий к вибрациям и ударам, что значительно увеличивает срок эксплуатации.

        Преимущества

        • Не требуют обслуживания
        • Значительно меньший саморазряд
        • До 2,5 раз большая скорость заряда
        • Способность хорошо принимать заряд
        • Не чувствительны к кратковременному «глубокому» разряду
        • Конструкция герметизированная, что предотвращает утечку кислоты и коррозию клемм
        • Более безопасная работа: при правильной зарядке батарей исключается возможность выделения газов и опасность взрыва
        • Герметизированная конструкция позволяет устанавливать батарею почти в любом положении (вверх дном не рекомендуется)
        • Уверенная работа при низких температурах
        • Увеличенный срок службы в условиях повышенной вибрации