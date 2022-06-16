Аккумуляторная батарея Huter (12 В, 12 А/ч)
Арт. О00000013243
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Совместимость
|Huter
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Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
|1
- Аккумуляторная батарея Huter 64/1/23 предназначена для всех генераторов серии LX Huter, мотоциклов и снегоходов. Благодаря специальному материалу, из которого изготовлены пластины аккумулятора, вероятность саморазряда достаточно мала. Корпус стойкий к вибрациям и ударам, что значительно увеличивает срок эксплуатации.
Преимущества
- Не требуют обслуживания
- Значительно меньший саморазряд
- До 2,5 раз большая скорость заряда
- Способность хорошо принимать заряд
- Не чувствительны к кратковременному «глубокому» разряду
- Конструкция герметизированная, что предотвращает утечку кислоты и коррозию клемм
- Более безопасная работа: при правильной зарядке батарей исключается возможность выделения газов и опасность взрыва
- Герметизированная конструкция позволяет устанавливать батарею почти в любом положении (вверх дном не рекомендуется)
- Уверенная работа при низких температурах
- Увеличенный срок службы в условиях повышенной вибрации