Аккумуляторная батарея Huter (12 В, 12 А/ч)

Преимущества

Не требуют обслуживания

Значительно меньший саморазряд

До 2,5 раз большая скорость заряда

Способность хорошо принимать заряд

Не чувствительны к кратковременному «глубокому» разряду

Конструкция герметизированная, что предотвращает утечку кислоты и коррозию клемм

Более безопасная работа: при правильной зарядке батарей исключается возможность выделения газов и опасность взрыва

Герметизированная конструкция позволяет устанавливать батарею почти в любом положении (вверх дном не рекомендуется)

Уверенная работа при низких температурах

Увеличенный срок службы в условиях повышенной вибрации

Аккумуляторная батарея Huter 64/1/23 предназначена для всех генераторов серии LX Huter, мотоциклов и снегоходов. Благодаря специальному материалу, из которого изготовлены пластины аккумулятора, вероятность саморазряда достаточно мала. Корпус стойкий к вибрациям и ударам, что значительно увеличивает срок эксплуатации.