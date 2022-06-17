Аккумуляторная батарея Huter 64/1/54 (12 В, 7 А/ч)

Преимущества

Не требуют обслуживания

Значительно меньший саморазряд

До 2,5 раз большая скорость заряда

Способность хорошо принимать заряд

Не чувствительны к кратковременному «глубокому» разряду

Конструкция герметизированная, что предотвращает утечку кислоты и коррозию клемм

Более безопасная работа: при правильной зарядке батарей исключается возможность выделения газов и опасность взрыва

Герметизированная конструкция позволяет устанавливать батарею почти в любом положении (вверх дном не рекомендуется)

Уверенная работа при низких температурах

Увеличенный срок службы в условиях повышенной вибрации

Аккумуляторные батареи свинцово-кислотные, герметичные. Предназначены для запуска бензиновых электрогенераторов, оснащённых электрическим стартером. Могут применяться, так же, и для другой бензиновой техники со схожими техническими параметрами. Аккумуляторы HUTER изготовлены при помощи технологии AGM (Absorbent Glass Mat). Отличие батарей AGM от классических в том, что в них содержится абсорбированный электролит, а не жидкий, что даёт ряд преимуществ в свойствах аккумулятора.