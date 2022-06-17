Аккумуляторная батарея Huter 64/1/54 (12 В, 7 А/ч)
Арт. О00000013606
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Совместимость
|Huter
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Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
|1
- Аккумуляторные батареи свинцово-кислотные, герметичные. Предназначены для запуска бензиновых электрогенераторов, оснащённых электрическим стартером. Могут применяться, так же, и для другой бензиновой техники со схожими техническими параметрами. Аккумуляторы HUTER изготовлены при помощи технологии AGM (Absorbent Glass Mat). Отличие батарей AGM от классических в том, что в них содержится абсорбированный электролит, а не жидкий, что даёт ряд преимуществ в свойствах аккумулятора.
Преимущества
- Не требуют обслуживания
- Значительно меньший саморазряд
- До 2,5 раз большая скорость заряда
- Способность хорошо принимать заряд
- Не чувствительны к кратковременному «глубокому» разряду
- Конструкция герметизированная, что предотвращает утечку кислоты и коррозию клемм
- Более безопасная работа: при правильной зарядке батарей исключается возможность выделения газов и опасность взрыва
- Герметизированная конструкция позволяет устанавливать батарею почти в любом положении (вверх дном не рекомендуется)
- Уверенная работа при низких температурах
- Увеличенный срок службы в условиях повышенной вибрации