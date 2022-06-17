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Аккумуляторная батарея Huter 64/1/54 (12 В, 7 А/ч)
5.0
2
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Аккумуляторы для генераторов
    Аккумуляторная батарея Huter 64/1/54 (12 В, 7 А/ч)
    Арт. О00000013606
    5.0
    2
    Аккумуляторная батарея Huter 64/1/54 (12 В, 7 А/ч)
    Аккумуляторная батарея Huter 64/1/54 (12 В, 7 А/ч)
      Аккумуляторная батарея Huter 64/1/54 (12 В, 7 А/ч)
      Аккумуляторная батарея Huter 64/1/54 (12 В, 7 А/ч)

      Аккумуляторная батарея Huter 64/1/54 (12 В, 7 А/ч)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013606
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Совместимость
      		Huter
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторные батареи свинцово-кислотные, герметичные. Предназначены для запуска бензиновых электрогенераторов, оснащённых электрическим стартером. Могут применяться, так же, и для другой бензиновой техники со схожими техническими параметрами. Аккумуляторы HUTER изготовлены при помощи технологии AGM (Absorbent Glass Mat). Отличие батарей AGM от классических в том, что в них содержится абсорбированный электролит, а не жидкий, что даёт ряд преимуществ в свойствах аккумулятора.

        Преимущества

        • Не требуют обслуживания
        • Значительно меньший саморазряд
        • До 2,5 раз большая скорость заряда
        • Способность хорошо принимать заряд
        • Не чувствительны к кратковременному «глубокому» разряду
        • Конструкция герметизированная, что предотвращает утечку кислоты и коррозию клемм
        • Более безопасная работа: при правильной зарядке батарей исключается возможность выделения газов и опасность взрыва
        • Герметизированная конструкция позволяет устанавливать батарею почти в любом положении (вверх дном не рекомендуется)
        • Уверенная работа при низких температурах
        • Увеличенный срок службы в условиях повышенной вибрации