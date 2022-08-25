АКЦИЯ Оптический нивелир Ada Basis+TR-163+подарок Staff3
Арт. geototal_798
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Габариты, мм
|285x205x200
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Класс
|профессиональный
- Оптический нивелир ADA BASIS используется при проектировании, строительстве зданий и прокладке дорог. Он оснащен триггером и пузырьковым уровнем, что дает возможность предварительного выравнивания устройства на поверхности. В комплект входят алюминиевый штатив - для удобства проведения измерений и телескопическая рейка, которая позволяет сократить время выполнения работ.
Преимущества
- Предварительное выравнивание. С помощью пузырькового уровня, поворотного зеркальца, а также винтов триггера можно предварительно выровнять прибор
- Встроенный визир. Благодаря встроенному визиру-мушке возможен предварительный прицел
- Точное наведение. С помощью горизонтального лимба и поворотных винтов легко и просто навести прибор на цель - для точности показаний
- Регулируемая резкость. Поворотом тумблера на корпусе оптического нивелира ADA BASIS регулируется резкость изображения
- Благодаря просветленной оптике, прибор можно использовать для работ на дальних расстояниях
- Возможность определения горизонтального угла (используя горизонтальный лимб)
- Прибор автоматически устанавливает линию визирования точно в горизонт
- С помощью данной модели также возможно определение расстояний
- Диоптрии можно выставить в соответствии с индивидуальными особенностями оператора