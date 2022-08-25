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АКЦИЯ Оптический нивелир Ada Basis+TR-163+подарок Staff3
5.0
1
Найти аналог
Оптические нивелиры
    АКЦИЯ Оптический нивелир Ada Basis+TR-163+подарок Staff3
    Арт. geototal_798
    5.0
    1
    АКЦИЯ Оптический нивелир Ada Basis+TR-163+подарок Staff3
    АКЦИЯ Оптический нивелир Ada Basis+TR-163+подарок Staff3
    АКЦИЯ Оптический нивелир Ada Basis+TR-163+подарок Staff3
      АКЦИЯ Оптический нивелир Ada Basis+TR-163+подарок Staff3
      АКЦИЯ Оптический нивелир Ada Basis+TR-163+подарок Staff3
      АКЦИЯ Оптический нивелир Ada Basis+TR-163+подарок Staff3

      АКЦИЯ Оптический нивелир Ada Basis+TR-163+подарок Staff3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. geototal_798
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Габариты, мм
      		285x205x200
      Класс
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Оптический нивелир ADA BASIS используется при проектировании, строительстве зданий и прокладке дорог. Он оснащен триггером и пузырьковым уровнем, что дает возможность предварительного выравнивания устройства на поверхности. В комплект входят алюминиевый штатив - для удобства проведения измерений и телескопическая рейка, которая позволяет сократить время выполнения работ.

        Преимущества

        • Предварительное выравнивание. С помощью пузырькового уровня, поворотного зеркальца, а также винтов триггера можно предварительно выровнять прибор
        • Встроенный визир. Благодаря встроенному визиру-мушке возможен предварительный прицел
        • Точное наведение. С помощью горизонтального лимба и поворотных винтов легко и просто навести прибор на цель - для точности показаний
        • Регулируемая резкость. Поворотом тумблера на корпусе оптического нивелира ADA BASIS регулируется резкость изображения
        • Благодаря просветленной оптике, прибор можно использовать для работ на дальних расстояниях
        • Возможность определения горизонтального угла (используя горизонтальный лимб)
        • Прибор автоматически устанавливает линию визирования точно в горизонт
        • С помощью данной модели также возможно определение расстояний
        • Диоптрии можно выставить в соответствии с индивидуальными особенностями оператора