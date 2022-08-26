Оптический нивелир Ada Prof-X32+штатив на винтах Strong S+рейка Staff 4

Преимущества

С помощью пузырькового уровня, поворотного зеркальца, а также винтов триггера можно предварительно выровнять прибор

Благодаря встроенному визиру-мушке возможен предварительный прицел

С помощью закрытого горизонтального лимба и поворотных винтиков легко и просто навести прибор на цель - для точности показаний, цена деления лимба 1 градус

Поворотом тумблера на корпусе оптического нивелира ADA PROF X32 регулируется резкость изображения

Благодаря просветленной оптике, прибор можно использовать для работ на дальних расстояниях

Возможность определения горизонтального угла (используя горизонтальный лимб)

Прибор автоматически устанавливает линию визирования точно в горизонт

С помощью данной модели также возможно определение расстояний

Диоптрии можно выставить в соответствии с индивидуальными особенностями оператора

Выпуклая часть в центре основания - для установки нивелира на штатив со сферической головой

Комплект ADA А00199_К включает в себя нивелир, рейку и штатив на винтах. Каждый инструмент поставляется в индивидуальной упаковке.имеет автоматический компенсатор с воздушно-магнитным демпфером. Используя горизонтальный лимб можно определять горизонтальные углы, а сетка нитей поможет определить расстояние до измерительной рейки. Данная модель прошла процедуру поверки, о чем информирует свидетельство, входящее в комплект.изготовлена из алюминиевого сплава, а профиль оснащен ребрами жесткости. Благодаря этому она прослужит долго. На оборотной стороне предусмотрены четыре секции, на каждой из которых нанесена миллиметровая шкала снизу до верху. На лицевой стороне расположена шкала «Е», которая обозначена черно/красным цветом. Максимальная высота 4 метра.универсален и применяется для установки нивелиров, теодолитов, GPS и тахеометров. Благодаря алюминиевому профилю, можно устанавливать тяжелое оборудование. При монтаже закрепление осуществляется при помощи винтов. Максимальная высота штатива составляет 168 см.