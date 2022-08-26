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Оптический нивелир Ada Prof-X32+штатив на винтах Strong S+рейка Staff 4
5.0
1
Найти аналог
Оптические нивелиры
    Оптический нивелир Ada Prof-X32+штатив на винтах Strong S+рейка Staff 4
    Арт. geototal_770
    5.0
    1
    Оптический нивелир Ada Prof-X32+штатив на винтах Strong S+рейка Staff 4
    Оптический нивелир Ada Prof-X32+штатив на винтах Strong S+рейка Staff 4
    Оптический нивелир Ada Prof-X32+штатив на винтах Strong S+рейка Staff 4
    Оптический нивелир Ada Prof-X32+штатив на винтах Strong S+рейка Staff 4
    Оптический нивелир Ada Prof-X32+штатив на винтах Strong S+рейка Staff 4
      Оптический нивелир Ada Prof-X32+штатив на винтах Strong S+рейка Staff 4
      Оптический нивелир Ada Prof-X32+штатив на винтах Strong S+рейка Staff 4
      Оптический нивелир Ada Prof-X32+штатив на винтах Strong S+рейка Staff 4
      Оптический нивелир Ada Prof-X32+штатив на винтах Strong S+рейка Staff 4
      Оптический нивелир Ada Prof-X32+штатив на винтах Strong S+рейка Staff 4

      Оптический нивелир Ada Prof-X32+штатив на винтах Strong S+рейка Staff 4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. geototal_770
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Габариты, мм
      		1220x470x220
      Класс
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Комплект ADA А00199_К включает в себя нивелир, рейку и штатив на винтах. Каждый инструмент поставляется в индивидуальной упаковке. Оптический нивелир ADA PROF X32 имеет автоматический компенсатор с воздушно-магнитным демпфером. Используя горизонтальный лимб можно определять горизонтальные углы, а сетка нитей поможет определить расстояние до измерительной рейки. Данная модель прошла процедуру поверки, о чем информирует свидетельство, входящее в комплект. Нивелирная телескопическая рейка ADA STAFF 4 изготовлена из алюминиевого сплава, а профиль оснащен ребрами жесткости. Благодаря этому она прослужит долго. На оборотной стороне предусмотрены четыре секции, на каждой из которых нанесена миллиметровая шкала снизу до верху. На лицевой стороне расположена шкала «Е», которая обозначена черно/красным цветом. Максимальная высота 4 метра. Штатив на винтах Strong S универсален и применяется для установки нивелиров, теодолитов, GPS и тахеометров. Благодаря алюминиевому профилю, можно устанавливать тяжелое оборудование. При монтаже закрепление осуществляется при помощи винтов. Максимальная высота штатива составляет 168 см.

        Преимущества

        • С помощью пузырькового уровня, поворотного зеркальца, а также винтов триггера можно предварительно выровнять прибор
        • Благодаря встроенному визиру-мушке возможен предварительный прицел
        • С помощью закрытого горизонтального лимба и поворотных винтиков легко и просто навести прибор на цель - для точности показаний, цена деления лимба 1 градус
        • Поворотом тумблера на корпусе оптического нивелира ADA PROF X32 регулируется резкость изображения
        • Благодаря просветленной оптике, прибор можно использовать для работ на дальних расстояниях
        • Возможность определения горизонтального угла (используя горизонтальный лимб)
        • Прибор автоматически устанавливает линию визирования точно в горизонт
        • С помощью данной модели также возможно определение расстояний
        • Диоптрии можно выставить в соответствии с индивидуальными особенностями оператора
        • Выпуклая часть в центре основания - для установки нивелира на штатив со сферической головой