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АКЦИЯ Оптический нивелир Ada Ruber-X32+TR-163+подарок Staff3
5.0
1
Найти аналог
Оптические нивелиры
    АКЦИЯ Оптический нивелир Ada Ruber-X32+TR-163+подарок Staff3
    Арт. geototal_799
    5.0
    1
    АКЦИЯ Оптический нивелир Ada Ruber-X32+TR-163+подарок Staff3
    АКЦИЯ Оптический нивелир Ada Ruber-X32+TR-163+подарок Staff3
    АКЦИЯ Оптический нивелир Ada Ruber-X32+TR-163+подарок Staff3
      АКЦИЯ Оптический нивелир Ada Ruber-X32+TR-163+подарок Staff3
      АКЦИЯ Оптический нивелир Ada Ruber-X32+TR-163+подарок Staff3
      АКЦИЯ Оптический нивелир Ada Ruber-X32+TR-163+подарок Staff3

      АКЦИЯ Оптический нивелир Ada Ruber-X32+TR-163+подарок Staff3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. geototal_799
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Габариты, мм
      		276х120х150
      Класс
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Оптический нивелир ADA RUBER-X32+TR-163+подарок Staff3 – это эффективное решение для измерения наклонов и углов при проведении строительных и геодезических работ. Высококачественная просветленная оптика прибора гарантирует высокую контрастность и позволяет эффективно проводить измерения на дальних дистанциях. Выгодным дополнением к оптическому уровню является трехметровая телескопическая нивелирная рейка ADA STAFF 3, которая включена в комплект поставки. Она изготовлена из алюминиевого сплава и усилена ребрами жесткости, надежна в эксплуатации и отличается небольшим весом. Кроме того, с данным прибором поставляется алюминиевый штатив ADA TR-163. Его ножки регулируются винтами, что позволяет оператору быстро, без использования специального инструмента установить штатив и приготовить оптический уровень к работе.

        Преимущества

        • Автоматический компенсатор
        • 32-х кратное увеличение
        • Высокая точность измерений
        • Рейка и штатив в комплекте
        • Прочный корпус
        • Оптический нивелир оснащен воздушно-магнитным компенсатором, который автоматически выстраивает линию визирования строго горизонтально. Кроме того, удобный целеуказатель гарантирует предельно точное наведение на объект
        • Оптический уровень оснащен оптикой с 32-х кратным увеличением. Благодаря этому оператор хорошо видит объект даже на дальнем расстояние и более точно сопоставлять целеуказатель с нивелирной рейкой. При необходимости можно легко регулировать резкость изображений, что снижает нагрузку на зрение и позволяет производить измерения в течение длительного времени
        • Используя открытый лимб и установленное зеркало, оператор может легко и быстро навести ADA RUBER-X32 на цель и провести измерения с высокой точностью, включая замеры горизонтальных углов. А волоски ретикулы позволяют без труда определить расстояние до объекта
        • Точность измерений прибора составляет ±1,5 мм/м2. Оптический уровень работает с высоким качеством в любых, даже сложных погодных условиях, перепадах температуры и при наличии вибрационного фона на объекте
        • Прорезиненный корпус оптического нивелира надежно защищает внутренние механизмы прибора от влаги и пыли, а также предотвращает выскальзывание из рук. Оператор может производить измерения в любую погоду, даже при дожде или сильном ветре