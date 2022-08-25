АКЦИЯ Оптический нивелир Ada Ruber-X32+TR-163+подарок Staff3

Преимущества

Автоматический компенсатор

32-х кратное увеличение

Высокая точность измерений

Рейка и штатив в комплекте

Прочный корпус

Оптический нивелир оснащен воздушно-магнитным компенсатором, который автоматически выстраивает линию визирования строго горизонтально. Кроме того, удобный целеуказатель гарантирует предельно точное наведение на объект

Оптический уровень оснащен оптикой с 32-х кратным увеличением. Благодаря этому оператор хорошо видит объект даже на дальнем расстояние и более точно сопоставлять целеуказатель с нивелирной рейкой. При необходимости можно легко регулировать резкость изображений, что снижает нагрузку на зрение и позволяет производить измерения в течение длительного времени

Используя открытый лимб и установленное зеркало, оператор может легко и быстро навести ADA RUBER-X32 на цель и провести измерения с высокой точностью, включая замеры горизонтальных углов. А волоски ретикулы позволяют без труда определить расстояние до объекта

Точность измерений прибора составляет ±1,5 мм/м2. Оптический уровень работает с высоким качеством в любых, даже сложных погодных условиях, перепадах температуры и при наличии вибрационного фона на объекте

Прорезиненный корпус оптического нивелира надежно защищает внутренние механизмы прибора от влаги и пыли, а также предотвращает выскальзывание из рук. Оператор может производить измерения в любую погоду, даже при дожде или сильном ветре

Оптический нивелир ADA RUBER-X32+TR-163+подарок Staff3 – это эффективное решение для измерения наклонов и углов при проведении строительных и геодезических работ. Высококачественная просветленная оптика прибора гарантирует высокую контрастность и позволяет эффективно проводить измерения на дальних дистанциях. Выгодным дополнением к оптическому уровню является трехметровая телескопическая нивелирная рейка ADA STAFF 3, которая включена в комплект поставки. Она изготовлена из алюминиевого сплава и усилена ребрами жесткости, надежна в эксплуатации и отличается небольшим весом. Кроме того, с данным прибором поставляется алюминиевый штатив ADA TR-163. Его ножки регулируются винтами, что позволяет оператору быстро, без использования специального инструмента установить штатив и приготовить оптический уровень к работе.