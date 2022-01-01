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Аккумулятор Champion B360
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Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Champion B360
    Арт. champion_104
    Аккумулятор Champion B360
    Аккумулятор Champion B360
    Аккумулятор Champion B360
      Аккумулятор Champion B360
      Аккумулятор Champion B360
      Аккумулятор Champion B360

      Аккумулятор Champion B360

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_104

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Совместимость
      		Champion
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумулятор CHAMPION B360 подходит для всей линейки аккумуляторной техники CHAMPION. Емкость аккумулятора 2.6Ah, напряжение - 36V. Время зарядки аккумулятора составляет 2 ч. Элемент автономного питания для аккумуляторной техники Champion, не требующий обслуживания. Батарея оснащена кнопкой для проверки уровня заряда аккумулятора. Три лампочки, расположенные рядом с кнопкой, отражают состояние заряда.

        Преимущества

        • Надежность
        • Долговечность