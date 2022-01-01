Аккумулятор Champion B360
Арт. champion_104
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Совместимость
|Champion
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Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
|1
- Аккумулятор CHAMPION B360 подходит для всей линейки аккумуляторной техники CHAMPION. Емкость аккумулятора 2.6Ah, напряжение - 36V. Время зарядки аккумулятора составляет 2 ч. Элемент автономного питания для аккумуляторной техники Champion, не требующий обслуживания. Батарея оснащена кнопкой для проверки уровня заряда аккумулятора. Три лампочки, расположенные рядом с кнопкой, отражают состояние заряда.
Преимущества
- Надежность
- Долговечность