Преимущества

Надежность

Долговечность

Аккумулятор CHAMPION B360 подходит для всей линейки аккумуляторной техники CHAMPION. Емкость аккумулятора 2.6Ah, напряжение - 36V. Время зарядки аккумулятора составляет 2 ч. Элемент автономного питания для аккумуляторной техники Champion, не требующий обслуживания. Батарея оснащена кнопкой для проверки уровня заряда аккумулятора. Три лампочки, расположенные рядом с кнопкой, отражают состояние заряда.